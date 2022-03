EXCLUSIV! Prin ochii unui voluntar! Teodor se numără printre salvatorii refugiaților din Gara de Nord: "O femeie își alăpta copilul și plângea în hohote. Soțul o sunase video, dar pe fundal se auzeau rafale de mitralieră"

In articol:

Teodor, poreclit de prieteni „Dodo”, este mereu în mișcare între sălile pline cu oameni care au nevoie de ajutorul lui și al celorlalți voluntari.

Teodor Nemțeanu: „Lucrurile s-au schimbat enorm de mult în două săptămâni”

Într-unul dintre puținele momente de respiro, ne-a povestit cum a evoluat adăpostul de la Gara de Nord de la începutul războiului din Ucraina.

Cu o experiență de 20 de ani ca bodyguard, Dodo este obișnuit cu fluxul mare de oameni din locurile aglomerate, însă nu și-a imaginat niciodată că va ajunge să fie un sprijin pentru cei care fug disperați de război. Evenimentele tragice din ultimii ani, din România, printre care și episodul Colectiv, l-au determinat să facă pasul următor și să învețe primul ajutor. Cu ceva bani puși deoparte, Dodo a decis să își cumpere propriile mijloace din intervenție în caz de urgență, cu care a ajutat și primii refugiați ajunși în Gara de Nord.

„Lucrurile s-au schimbat enorm de mult în două săptămâni. Practic, bodyguardul din mine a devenit pompier. După ce am devenit pompier, am vrut să fac un upgrade. De ce să mai fie nevoie, după Colectiv și altele, să mai chemăm pe alții și pentru partea de prim-ajutor, când putem, practic, să facem un serviciu integrat, să avem cunoștințe despre toate cele trei? De asta mi-am luat o ambulanță, pe care am și omologat-o în luna februarie. M-am implicat în acțiuni cu diverse asociații, pe stradă, pentru nevoie sociale ale anumitor categorii defavorizate sau vulnerabile. Și uite așa am ajuns eu la trenul de 5:10, în data de 25 februarie, când m-am trezit în sala de așteptare de clasa a II-a cu vreo 45 de refugiați din Ucraina. Majoritatea femei cu copii, înspăimântate, speriate. Nu prea comunicau”, a declarat Teodor Nemțeanu pentru WOWbiz.ro.

Teodor Nemțeanu: „M-a traumatizat ce am văzut în Gara de Nord!”

Războiul a devenit tot mai agresiv dincolo de graniță și, rând pe rând, milioane de ucraineni s-au împrăștiat în toate colțurile Europei, în căutarea unui refugiu. Din câteva zeci de ucraineni, veniți cu primul tren în gară după izbucnirea conflictului, Dodo și voluntarii au ajuns să ajute zilnic sute și chiar mii de oameni aflați în suferință.

„Oamenii aceștia sunt femei și copii. Pe mine m-a frapat, m-a șocat, m-a traumatizat de ceea ce am văzut în Gara de Nord, în acea noapte! Am văzut o femeie care-și alăpta pruncul, cu telefonul pus într-o videoconferință. Mi-a atras atenția pentru că se auzeau răpăituri de armament și de mitralieră. O voce de bărbat țipa în telefonul ăla << Ya tebe lyublyu, Liudmila!>> (Te iubesc, Liudmila!). Acea voce de bărbat n-a mai continuat să spună nimic. S-a auzit doar rafală de mitralieră. Acea femeie încerca să-și alăpteze copilul...nu putea! Era în hohote de plâns. Telefonul era deschis și se auzeau, în continuare, rafale de mitralieră. După ce am văzut asta, am plâns o oră și jumătate! Oamenii aceștia sunt traumatizați când se dau jos din tren. Translatorii ne spun că mulți dintre ei cred că vin într-un lagăr, pentru că așa a ordonat <<marele împărat Putin>>”, a mai spus Teodor Nemțeanu pentru WOWbiz.ro.

Teodor Neamțu [Sursa foto: WOWbiz ]

Teodor Nemțeanu: „Bucureștenii au răspuns extrem de bine și extrem de rapid”

Alături de Dodo și de voluntarii care au venit să ajute fără să aparțină de o asociație anume au venit și alte organizații non-guvernamentale și instituții de stat. Ca totul să funcționeze eficient în adăpostul din Gara de Nord, spune Dodo, societatea civilă și statul trebuie să lucreze bine împreună.

„Bucureștenii au răspuns extrem de bine și extrem de rapid pe tema asta. Foarte mulți oameni au venit să ajute! N-a făcut nimeni o ședință, un briefing, un training, să știe fiecare în parte ce are de făcut. Totul a venit de la sine. Fiecare a venit să ajute. Practic s-au integrat perfect pe nevoile respective. Practic apariția unui frigider în sala de așteptare, apariția unei mese, unui birou, a unui raft sunt lucruri care s-au întâmplat foarte rapid. Cu mine, pe peron, au stat cei de la serviciile de urgențe sociale (DGASMB), seară de seară și noapte de noapte, care tremurau de frig să aștepte trenul. Tot ce am avut în ambulanță și în mașină, în secunda doi, am montat. În sala de așteptare de la clasa a II-a am evaluat premedical, nou-născuți, femei și așa mai departe. Dacă erau situații grave, sunam la 112. A fost o simbioză. Directorul commercial al Gării de Nord a luat personal rafturi și le-a montat, frigider, prelungitoare, ce a avut. Am mai dat niște telefoane ca femeile să aibă un calorifer cald, să putem oferi un ceai cald, o cafea caldă, toate făcute pe loc”, le-a mărturisit Teodor Nemțeanu jurnaliștilor WOWbiz.