EXCLUSIV. Puțină lume a știut! Mario Joy a dus o luptă grea cu diabetul: ”Nu a fost o perioadă ușoară”. Cum i-a schimbat pandemia de COVID viața

Mario Joy este unul dintre artiștii cunoscuți din România, care a devenit celebru și la nivel internațional, după ce a dat lovitura cu piesa California. Mario Joy a fost și el afectat de pandemia de COVID, din cauza căreia i-au fost anulate concertele din țară și din străinătate. Acesta ne-a dezvăluit că îi este foarte greu fără scenă și public, însă în aceste momente dificile prin care trece toată lumea de altfel, Mario Joy s-a concentrat pe

munca din studio. Artistul crede că lucrurile vor reveni, la un moment dat, la o oarecare normalitate.

” Viața personală nu mi-a fost afectată, chiar am făcut cununia civila anul trecut. În schimb cea profesională a fost afectată. Am pierdut multe concerte, atât din țară cât și din străinătate. Este greu fără scenă și fără public. Însă m-am concentrat pe munca din studio în perioada aceasta. Sunt o fire optimistă, astfel că mi-am păstrat un tonus bun și am încredere că lucrurile vor reveni la o oarecare normalitate”, ne-a spus Mario Joy.

Mario Joy, diagnosticat cu diabet

Mario Joy a lipsit o perioadă din lumina reflectoarelor, căci s-a axat pe munca din studio. Cunoscutul artist a mărturisit că anul trecut, prin luna noiembrie, a aflat că are diabet. Au urmat luni bune de tratament, regim alimentar și o viață mult mai sănătoasă. În tot acest timp, Mario nu a renunțat la muzică, așa că a lansat de curând piesa Time, care este compusă de el și inspirată de lupta sa cu boala, ce l-a făcut să își cântărească prioritățile din viață.

Așa, cântărețul și-a transpus trăirile și gândurile în muzică.

„ Time are o însemnătate specială pentru mine, pentru că am compus și scris versurile piesei în perioada în care, după nenumărate analize, am aflat că am diabet. Asta se întâmpla în luna noiembrie a anului trecut. Am lucrat mai bine de o lună de zile la ea. Prin versurile piesei îi cer timpului mai mult timp. Îi cer să rămână pe loc, să nu mai fugă atât de repede. Să rămân tânăr, sănătos și plin de viață. Toți avem nevoie de iubire și din când în când, de o pauză de la viața asta cotidiană agitată. Este important să ne facem timp pentru noi și sufletul nostru. Lupta mea cu diabetul m-a inspirat să mă gândesc la lucrurile acestea, m-a făcut să realizez cât de important este să avem grijă de noi și am decis să transpun toate aceste gânduri și sentimente în muzică. Acum sunt aproape vindecat, urmează să fac ultimele analize, dar nu a fost o perioadă ușoară. Am ținut dietă, am mâncat sănătos, am făcut mișcare, m-am odihnit și iată că m-am pus pe picioare. Sper ca piesa aceasta să inspire oamenii, să îi facă să aloce mai mult timp lucrurilor care contează cel mai mult în viață: sănătatea, familia și prietenii! ”, a spus Mario Joy.

Mario Joy a făcut senzație în industria muzicală în 2016, când a devenit recunoscut la nivel mondial datorită hitului „California”. Au urmat alte piese de succes, precum „Gold Digger”, „Tocalame” sau „Can’t get you “, iar piesele sale cumulează mai mult de 300 milioane de vizualizări pe YouTube. „California” a fost în fruntea topurilor muzicale din Europa și s-a poziționat pe locul 73 în topul Shazam World, cu peste 2.6 milioane shazams. Are în palmares o sumedenie de premii, precum Best Uprising International Artist la Golden Panther Awards 2019 din New York sau En Moda Magazine Awards 2018 și 2019 din Cipru. La nivel local, artistul a colaborat de-a lungul timpului cu nume precum Jukebox, Lavinia, Nick Kamarera, Anda Adam, Dorian Popa, Otilia Bilionera, Puya și mulți alții.