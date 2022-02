EXCLUSIV. Raluca Dumitru, detaliile care nu s-au văzut în Marea Finală ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Comentariile făcute despre ținuta Vivianei Sposub

In articol:

Raluca Dumitru, dezvăluiri în premieră după ”Bravo, ai stil! Celebrities”, în emisiunea moderată de Irisha! Fosta finalistă a celui mai iubit show de la Kanal D a oferit detalii incendiare despre competiția care i-a schimbat viața, într-un timp scurt. Raluca Dumitru a vorbit despre un episod, ce a avut loc în Marea Finală a concursului de stil, referitor la ținuta extravagantă pe care a purtat-o.

Fosta prezentatoare TV a îmbrăcat o ținută, copie după Mugler, rochie purtată și de Cardi B. Acest lucru a fost specificat de jurații emisiunii, Raluca fiind de acord cu acest lucru.

Totuși, fosta concurentă de la BASC susține că și ținuta Vivianei Sposub era copie după Balenciaga, dar și ținuta Adinei Halas, inspirată de la o altă firmă celebră. ”Nici nu aveai cum să nu iei la ochi o ținută care ieșea mult mai mult în evidență față de restul ținutelor. Mi se pare că era o ținută total diferită de ceea ce era în platou, în Finală. Mi-ar fi plăcut ca jurații, inclusiv cum au comentat la ținuta mea că este o copie 1 la 1 după Mugler, să-i fi spus inclusiv Adinei, inclusiv Vivianei, că a avut o ținută Balenciaga..da, să se specifice, pentru că a părut că eu am fost singura de acolo din finala de la Bravo, ai stil, care a avut o ținută copiată, 1 la 1”, a dezvăluit Raluca Dumitru, în platoul WOWbiz.

Raluca Dumitru ar repeta experiența ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Raluca Dumitru susține că ar repeta experiența ”Bravo, ai stil! Celebrities”, însă s-ar implica mai mult de la început, în ceea ce privește ținutele. Mai precis, vedeta s-ar axa pe ținute făcute în croitorie, realizate special pentru ea.

”Aș mai repeta experiența aceasta și cu siguranță aș lua la fel ținute care îmi plac foarte mult de la designeri cunoscuți și cred că m-as implica de la început să vin cu ținute făcute la croitorie. Pentru că eu nu am venit de la începutul competiției, eu am venit undeva la o lună, o lună și puțin...când am început să nu mai iau steluțe, s-a întâmplat într-o săptămână să nu mai iau steluțe, și eram disperată. Și am zis că trebuie să schimb foaia și să trec la următorul nivel. Am vrut să mă implic mult mai mult, să vin cu ținute care într-adevăr, nu le găsești peste tot. Nu puteam să iau de la anumite ateliere, pentru că eu fiind foarte slabă, nu găseam pe mărimea mea”, a mai spus Raluca Dumitru, despre competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”.