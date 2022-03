EXCLUSIV! Recensământ 2022, tot ce trebuie să știi! Cum completezi formularul de cenzare dacă stai la altă adresă față de cea din buletin?

In articol:

Recensământul populației a luat startul luni, 14 martie, și se va desfășura pe perioada a două luni. Acțiunea se desfășoară simultan în toate țările din Uniunea Europeană și a fost amânată cu un an, din cauza pandemiei.

Poți completa singur formularul online în maximum 20 de minute

Pentru prima dată în istoria României, recensământul populației și al locuințelor va fi complet digitalizat și, pe deasupra, românii vor putea să completeze singuri formularul de recenzare pe internet.

Pentru a putea accesa chestionarul, trebuie să ai o adresă de email și să intri pe site-ul.... După, dă click pe „Platformă auto-recenzare” și vei fi invitat să completezi un formular de preînregistrare, pentru care ai nevoie de CNP. După ce ai parcurs toți pași anteriori, vei primi chestionarul pentru recensământ pe adresa de email personală.

Autentificarea pentru preînregistrare și chestionare se face, în ambele cazuri, prin introducerea CNP-ului persoanei recenzate. Potrivit INS-ului, datele trecute în platformă rămân confidențiale.

Tudorel Andrei, președintele INS: „Contează adresa unde stă persoana respectivă.”

Tudorel Andrei, președintele INS [Sursa foto: Captură YouTube]

Pentru a lămuri orice confuzie legată de modul în care ar trebui completat chestionarul de recensământ, președintele INS a oferit câteva clarificări pentru WOWbiz.ro în ceea ce privește persoanele care locuiesc la altă adresă față de cea din buletin.

„Contează în primul rând unde stă persoana respectivă, nu unde are domiciliul din buletin. În cazul în care stă în alt sector sau alt județ și nu are mutație, contează tot adresa de reședință pentru recensământ. Dacă are adresa de domiciliu, cea din buletin, dată spre închiriere, atunci trebuie s-o declare ca locuință secundară, ca să poată figura așa și în evidență. Dacă are mai multe proprietăți, atunci poate să folosească adresa de reședință pentru a completa formularul și le poate declara pe celalalte drept locuințe secundare”,

a precizat Tudorel Andrei pentru WOWbiz.ro.

Deși adresa de domiciliu este cea folosită oficial pentru corespondența oficială cu instituțiile de stat, cât și pentru contribuțiile care îi revin fiecărui cetățean, aceasta nu este necesară pentru recensământul actual, care are doar valoare de evidență. Reședința este cea relevantă în acest caz, iar INS nu va solicita alte date sensibile legate de locuințele românilor.

„Adresa folosit în acest recensământ nu are absolut nicio legătură cu distribuirea la centrele de votare odată cu alegerile și, la fel, nu are nicio legătură cu ceea ce este în evidența administrațiilor locale. Acelea sunt baze de date separate și nu țin de INS. Administrațiile locale au date mult mai detaliate decât noi. Sunt lucruri la care INS-ul nu are acces”, a adăugat Tudorel Andrei.