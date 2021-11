EXCLUSIV! Renata Gheorghe l-a dat uitării definitiv pe Leo de la Strehaia! Cine este bărbatul cu care se iubește de 2 ani

In articol:

Renata Gheorghe a devenit cunoscută în urma aparițiilor ei ca asistentă tv la diferite show-uri. A avut o relație lungă cu Leo de la Strehaia, iar mai apoi, a fost surprinsă la brațul celui mai bun prieten al fostului iubit.

În ce relație au rămas Renata Gheorghe și fostul ei iubit, Leo de la Strehaia

Aceasta a clarificat în exlusivitate ce s-a întâmplat cu ea și Leo, dar și cât de fericită o face actualul concubin.

Renata Gheorghe și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Înainte de actuala relație, Renata Gheorghe a format un cuplu cu Leo de la Strehaia. Povestea a fost una extrem de controversată, din cauza faptului că a ales să se “combine” cu fostul soț al mamei sale, Dana Criminala. Întrebată despre cum vede lucrurile după atâta timp, fosta asistentă tv a răspuns sincer.

“Ai spus bine o relație tumultoasă, însă acest subiect pentru mine este închis demult și sinceră să fiu nu am ce noutăți să îți spun, adică cel mult dacă ai întreba-o pe mama mea, probabil că ți-ar da foarte multe detalii. Eu nu am ce, am ieșit din acest cerc și pentru mine nu mai este un subiect pe care să-l discut pentru că chiar nu mai am ce să discut despre el.”, a declarat Renata.

Renata Gheorghe, noi dezvăluiri despre bărbatul care o face fericită

Renata Gheorghe și iubitul [Sursa foto: Instagram]

Din cauza scandalului creat de relația anterioară, focoasa brunetă a fost foarte discretă în ceea ce privește următoarele povești de dragoste. Însă, există un bărbat cu care a ales să se afișeze, ba mai mult să îi declare public iubirea. Este vorba despre unul dintre cei mai bun prieteni ai fostului ei iubit, Victor Alin, un afacerist din Pitești. Cei doi au o relație de aproximativ 2 ani de zile și se pare că este din ce în ce mai înfloritoare.

“Am o relație de doi ani de zile. Este un bărbat foarte atent, m-a ajutat foarte mult și cu animăluțele, îmi înțelege această pasiune, adică eu știu și recunosc că este foarte greu să găsești un bărbat, care, de exemplu, să vrea să meargă cu tine în oraș să mâncați și tu să îi spui că “nu pot, că merg la veterinar”(…). Este într-adevăr stresant pentru el, dar mi-a acceptat pasiunea asta, mă și ajută.”, a mărturisit fosta asistentă tv.

Cum în orice relație nu toate lucrurile sunt roz, Renata a fost sinceră și asumată și a precizat și ce o deranjează la actualul iubit.

“Singura chestie care nu prea îmi convine mie este pe plan profesional, pentru că simt eu că poate e gelos, mă iubește și îl iubesc, dar nu vrea să evoluez. E foarte posesiv”, a continuat Renata Gheorghe.