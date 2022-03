EXCLUSIV! Ricardo Filip a făcut accident! S-a întâmplat chiar când se îndrepta spre redacția WOWbiz! "M-am lovit la picior"

In articol:

Ricardo este unul dintre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la celebrul show matrimonial, difuzat pe Kanal D. Acesta avut un parcurs frumos, trăind mai multe povești de dragoste, dar care, din păcate, s-au sfârșit.

Ricardo Filip, implicat într-un accident auto

Acum, Ricardo este din nou îndrăgostit, având o nouă iubită, deocamdată misterioasă.

accident Ricardo [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Eveniment neașteptat în viața lui Ricardo. Se îndrepta spre emisiunea Corneliei Ionescu, la WOWbiz și când să ajungă, a făcut accident. S-a întâmplat ieri și impactul a fost destul de mare. Se pare că a fost vina celuilalt șofer implicat, din fericire, nesoldându-se cu victime. Contactat de echipa WOWbiz.ro, Ricardo ne-a spus în detaliu ce s-a întâmplat și cât de mari sunt pagube. De asemenea, ne-a explicat și cum va rezolva problema, împreună cu celălalt șofer.

"Mă îndreptam spre WOWbiz, aproape de Casa Presei. Mergeam în față și o doamnă mi-a tăiat calea, voia să se bage de pe prima bandă pe a doua, pe linia de tramvai. Eu mergeam pe prima bandă și ea mi-a tăiat calea. Am intrat cu botul mașinii în ea, cum ar veni. Mașina mea a fost avariată, mi-a sărit airbag-ul, m-am lovit puțin la picior, dar acum e totul ok. Eu sunt ok, dar mașina e lovită. Am făcut amiabilă, la început nu voia să își recunoască vina, până la urmă a făcut-o, că mi-a tăiat calea. Până la urmă se vede clar că mașina ei era pusă pe lateral și eu am lovit-o pe laterala ei, ea tăindu-mi calea. Ne-am înțeles, dar acum rămâne să îmi fac eu mașina, mă duc să văd, să vorbesc. Chiar aș fi vrut să ajung la WOWbiz, dar după a trebuit să merg să vorbesc cu ea, să ne înțelegem." , a declarat Ricardo Filip, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum arată mașina lui Ricardo, după impact

accident Ricardo [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Partea bună este că în urma accidentului, nu există victime, însă, partea mai puțin bună este că mașina lui Ricardo a fost lovită grav. Acesta trebuie neapărat să o ducă la reparat și să înlăture pagubele provocate. După ce a făcut amiabilă și s-a înțeles cu doamna respectivă, căreia i-a lovit mașina, acum Ricardo este bine și se ocupă de repararea mașinii.