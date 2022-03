EXCLUSIV! Ricardo Filip și Raluca Munte apariție de senzație, împreună, pe internet! Ce părerea are iubita lui despre asta? "Mă înțelege"

In articol:

Ricardo este unul dintre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la celebrul show matrimonial, difuzat pe Kanal D. Acesta avut un parcurs frumos, trăind mai multe povești de dragoste, dar care, din păcate, s-au sfârșit.

Ricardo, adevărul despre live-urile cu Raluca Munte

Acum, Ricardo este din nou îndrăgostit, având o nouă iubită, deocamdată misterioasă.

Ricardo Filip și Raluca Munte [Sursa foto: Captură TikTok]

Ricardo și Raluca Munte au fost destul de mult timp împreună, în timp ce se aflau în casa show-ului matrimonial la care au participat. Cei doi s-au despărțit, iar acum se pare că se înțeleg din ce în ce mai bine. De câteva săptămâni, Raluca și Ricardo organizează meciuri pe TikTok și fac live-uri în care se întrec în puncte și cadouri. Aceștia se simt foarte bine, fiind mereu cu zâmbetul pe buze și puși pe șotii. Contactat de WOWbiz.ro, Ricardo a spus adevărul despre relația lor din prezent.

"Eu cu Raluca suntem prieteni, adică am vorbit și am văzut că lumii îi place când facem live pe TikTok și ne urmărește în număr foarte mare. Dacă le place, am zis să facem în continuare, pentru că este un număr foarte mare de oameni care ne urmăresc. Nu se pune problema de o împăcare.", a declarat Ricardo Filip, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Ricardo vorbește în premieră despre noua lui iubită! Cine este și cât de serioasă este relația lor? "Ne-am petrecut sărbătorile împreună"

Ce spune iubita lui Ricardo despre live-urile cu Raluca Munte?

Ricardo Filip și Raluca Munte [Sursa foto: Captură TikTok]

În momentul de față, Ricardo are o iubită, alături de care este foarte fericit. Cei doi și-au cunoscut părinții, au făcut sărbătorile împreună și se bucură de relația frumoasă pe care o au.

Tânăra nu este obișnuită cu aparițiile online și preferă să fie discretă. Însă, Ricardo ne-a dezvăluit cum a reacționat aceasta la live-urile pe care le-a făcut cu fosta lui.

"Iubita mea nu e geloasă, pentru că înțelege că e doar un live pe TikTok și mă înțelege și e de acord, momentan. Nu știu cum va fi pe viitor.", a spus Ricardo Filip, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

La începutul relației lor, Ricardo era extrem de secretos în ceea ce o privește pe actuala lui iubită. Recent, a postat o fotografie pe Instagram, în care i se vede chipul. Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, este și foarte timidă, preferând în continuare să nu atragă atenția și să nu se expună atât de mult în mediul online.

"Am postat o poză împreună, dar încă e timidă, nu vrea să se arate. De aceea am postat doar o poză și nu am dat mai multe detalii despre ea, adică nu i-am pus profilul sau ceva. A rămas la fel de fermă pe poziția asta, că nu vrea să se expună, nu prea e de acord cu viața asta online.", a mărturisit Ricardo, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.