EXCLUSIV. Roxana Beșcucă ne-a primit în universul ei caligrafic! A reușit singură, dar cu multă ambiție să-și pună bazele propriei afaceri: ”Simt că asta m-am născut să fac”

Roxana Beșcucă ne-a primit în universul ei caligrafic! A pus singură bazele propriei afaceri, dintr-o ambiție personală. Roxana a avut dintotdeauna un scris frumos, pe care multe persoane l-au observat, inclusiv o colegă de-a ei, care i-a propus să fie voluntar într-un proiect al unui ONG.

De aici a început totul. ”ne-a dezvăluit Roxana Beșcucă.

Tânăra antreprenoare și-a continuat pasiunea, însă în paralel urma și masterul. Roxana este de părere că acest lucru a fost un adevărat haos, căci a crede că poți învăța singur este o mare eroare. A mers într-o tabără de vară, unde a participat la diferite cursuri de public speaking. Cineva a remarcat-o și a chemat-o la un interviu. Așa a ajuns Roxana să lucreze timp de aproape trei ani în marketing, comunicare și relații publice.

”Anul în care am dat startul acestei afaceri a coincis cu anul în care am dat licența, m-am înscris la master și un an am făcut doar caligrafie+ master. A fost un haos pentru că a crede că poți învăța singur este o mare eroare. Am pornit prost și am realizat abia prin 2019 asta. În 2018 am mers cu sora mea într-o tabără de vară organizată de municipalitate. Acolo am participat la cursuri de public speaking, unde am vorbit despre pasiunea mea, astfel că am fost rugată de coordonator să îl ajut să scrie diplomele participantelor. Fotografiile au ajuns la directorul instituției, o doamnă tânără, foarte apropiată de vârsta mea, care m-a invitat la un interviu. Așa am ajuns să lucrez în marketing, comunicare și relații publice timp de aproape 3 ani. A fost o experiență care m-a transformat, dar ajunsese epuizant să mă împart, așa că am renunțat la job”, a continuat Roxana.

Roxana Beșcucă, despre cum și-a pus bazele propriei afaceri: ”A fost un început impulsiv”

Roxana ne-a dezvăluit că începutul nu a fost greu, pentru că a fost unul impulsiv. A vrut să demonstreze că poate și așa totul a fost pus la punct într-un timp foarte scurt. ”Începutul nu a fost greu pentru că, așa cum spuneam, a fost un început impulsiv. Efectiv am zis: voi demonstra, iar într-o oră deja erau toate pus la punct pentru înființarea unui SRL. Greul a venit după, pentru că inițial am scris pentru cunoscuți, în mod gratuit de cele mai multe ori. Dar cred că perseverența și ambiția m-au scos mereu din impas. A fost un drum anevoios, dar m-am menținut în echilibru, chiar dacă poate uneori m-am dezechilibrat”, ne-a mai spus aceasta.

Întrebată cum ar descrie caligrafia, Roxana ne-a mărturisit că: ” Nu găsesc un cuvânt care să descrie perfect, dar caligrafia chiar m-a ajutat să mă descopăr cu adevărat. Prin intermediul ei am conștientizat cât sunt de motivată, ce îmi place să fac, care sunt oamenii cu care vreau să lucrez, de ce vreau să lucrez ceea ce lucrez, care îmi sunt limitele etc. Prin intermediul acestei pasiuni nu m-am descoperit doar pe mine. Am descoperit oameni minunați, povești de viață care m-au impactat și sunt recunoscătoare pentru tot”.

În prezent, Roxana Beșcucă predă cursuri de caligrafie atât adulților, cât și copiilor. ”Lucrez și cu adulți și cu școlari. Cred că abia acum mi-am găsit menirea. Iubesc să lucrez cu cei mici. Acum lucrez în atelier 1:1 cu pitici cu vârste începând cu 7 ani. Sunt cursuri de îndreptare a scrisului de mână tradițional, uzual, iar cu cei mai mari țin și cursuri de caligrafie modernă. Au rezultate remarcabile și lucrul acesta mă motivează. Lucrez și cu adulți. Simt că asta m-am născut să fac. Este minunat!”, a conchis Roxana Beșcucă.

