EXCLUSIV! Rusia, exclusă de la Eurovision 2022! Călin Goia de la Voltaj, reprezentatul României la concursul muzical în 2015, detalii din culise: "Nu mi s-ar fi părut corect să participe"

In articol:

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), producătorul evenimentului, i-a interzis Rusiei să participe pe motiv că poate să aducă prejudicii de repuație Eurovisionului „în lumina crizei fără precedent din Ucraina.”

Călin Goia, solistul Voltaj: „Rusia a fost huiduită și în 2015, probabil acum ar fi fost mai rău”

Călin Goia, solistul trupei Voltaj [Sursa foto: Facebook]

Sancțiunile impuse de Vest Rusiei nu se limitează doar la economie, ci se extind și în lumea divertismentului. Cu o zi înainte să anunțe că Rusia nu va face parte din Eurovision 2022, EBU a declarat că delegația rusă, care nu și-a ales încă un reprezenant, poate participa, însă presiunea venită din parte celorlalte țări i-a schimbat decizia.

Călin Goia a concurat în marea finală Eurovision din 2015 alături de trupa Voltaj cu piesa „All Over Again”, cu care băieții s-au clasat pe locul al 15-lea în competiție. Primul Eurovision după anexarea Crimeei de către Rusia, practic începutul conflictului aprins dintre cele două țări, a venit la pachet cu huiduieli pe față în culisele concursului.

Citeste si: Anunțul facut astăzi chiar de Putin. Nimeni nu se aștepta la asta..- bzi.ro

„Și atunci Rusia a fost huiduită. Noi am fost în 2015 și anexarea Crimeei a fost în 2014. S-a clasat pe locul al doilea, având o piesă foarte bună, dar a fost sancționată chestia asta. Probabil că anul acesta ar fi fost mult mai rău. Nu mi s-ar fi părut corect ca Rusia să participe. Aici nu mai este vorba de politică! Acum este vorba de o dramă și vina este a conducătorului dar, până la urmă, și populația are responsabilitatea ei de a încerca să schimbe lucrurile acestea. Rușii trebuie să ia atitudine, pentru că este conducătorul lor! Vina principală nu este a populației, dar, dacă nu se iau aceste măsuri, nimic nu se va schimba. Dacă toate lucrurile continuă normal, atunci ne facem că nu vedem ce se întâmplă în Ucraina, mergem la Eurovision, mergem la Cupa Mondială de fotbal și acei oameni mor acolo, și le este distrusă țara!”, a declarat Călin Goia, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Reprezentanta Ucrainei s-a retras de la Eurovision pentru că a încălcat legea! Mihai Trăistariu, detalii din culisele concursului „Nu e corect, nu e drept! Organizatorii restricționează sunetul”

Călin Goia: „Știu ce înseamnă să-ți fie frică”

Cântăreața ucraineană Jamala, câștigătoarea Eurovision 2016 [Sursa foto: Facebook]

În semn de solidaritate cu suferința refugiaților ucraineni pentru cei rămași acasă să respingă invazia rusă, Jamala, câștigătoarea Eurovision 2016 și reprezentanta Ucrainei de atunci, va urca pe scena finalei Eurovision România sâmbătă, 5 martie.

Călin Goia spune că acum, mai mult ca niciodată, este important ca refugiații ucrainenii să simtă că își pot trăi viața normal și să le transmită rușilor că suferința fără rost, cauzată de invazia ordonată de Vladimir Putin, nu mai poate continua.

„Am ajutat câțiva refugiați și am observat că, de luni, copiii au început să facă școală online cu profesori ascunși prin bunkere și pe oriunde se poate. Continuă să-și vadă de viață. Nu cred că ar trebui oprite lucrurile, ci ar trebui să fie incluși și ei. Ei vor să arate că nu sunt înfrânți! Rușii, dacă au comportamente de genul acesta, trebuie să rămână singuri și să vadă dacă e ok, în 2022, să fii Rusia și atât, să trăiești izolat. Dacă ar ieși mulți în stradă, probabil că s-ar teme și Putin de ceva. Eu am trăit asta în timpul comunismului și știu ce înseamnă să-ți fie frică, să vorbești pe la colțuri și să n-ai curajul să ieși în piață, dar și noi ne-am făcut curaj la un moment dat”, a mărturisit Călin Goia pentru WOWbiz.ro.