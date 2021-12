EXCLUSIV! S-a întâlnit Dani Mocanu cu Anamaria Prodan, după ce i-a dedicat o piesă? Dezvăluiri în premieră: "Vă asigur că Ana s-a distrat pe melodia mea"

In articol:

Mulți artiști și-ar dori să aibe succesul lui Dani Mocanu, însă munca și pasiunea își spun întotdeauna cuvântul. Acesta scoate hituri pe bandă rulantă, care reușesc, într-un timp foarte scurt, să adune milioane de vizualizări.

A cunoscut-o personal Dani Mocanu pe Anamaria Prodan?

Artistul a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro, unde a dezvăluit în exclusivitate dacă s-a întâlnit cu Anamaria Prodan.

Din momentul în care Dani Mocanu i-a dedicat o piesă Anamariei Prodan, cei doi reprezintă subiecte de mare interes pentru presa din România. În cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, cântărețul a vorbit deschis despre situație și a dezvăluit dacă s-au întâlnit sau nu, față în față.

"Prefer să nu îți răspund la întrebarea dacă o cunosc personal sau nu o cunosc personal, dacă am vorbit cu ea sau dacă nu am vorbit cu ea, dacă ne-am văzut sau nu ne-am văzut, însă vă asigur că Ana s-a distrat pe melodia mea, nu a fost ceva deranjant pentru ea, să o pună într-o postură proastă, deci din punctul meu de vedere a fost fericită, însă deocamdată nu vă pot spune mai multe.",

a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu, detalii neștiute despre piesa dedicată Anamariei Prodan

Melodia compusă de Dani Mocanu pentru Anamaria Prodan a fost extrem de plăcută de public, ajungând rapid în trending.

Artistul muncește din răsputeri pentru cariera sa și pune suflet în tot ce face. Acesta susține că piesa pentru Anamaria Prodan a fost un lucru pe care l-a simțit să îl facă și nu un mijloc de a se remarca.

"Ideea e că eu nu am făcut asta, special pentru a avea succes melodia pentru Anamaria Prodan, am făcut că așa am simțit. Nu am de ce să mă leg de nu știu ce nume de la noi din țară să am succes pe plan muzical, pentru că eu oricum am succes, indiferent

ce cânt.

Am succes de atâția ani de zile și nu cred că ar fi nevoie să mă leg de cineva. Cu Anamaria Prodan am făcut asocierea cu ea pentru că așa am simțit să fac.", a mărturisit Dani Mocanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

