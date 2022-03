EXCLUSIV! S-au afișat din ce în ce mai apropiați, în ipostaze incediare! Cătălin Botezatu rupe tăcerea și spune adevărul despre relația pe care o are cu Loredana Groza!

In articol:

Cătălin Botezatu este cel mai mare designer al României. Creatorul de modă este cunoscut în toată lumea, fiind una dintre cele mai importante valori ale țării noastre. Acesta a îmbrăcat nume mari atât de la noi, cât și din străinătate, având constant prezentări de modă și proiecte.

Cătălin Botezatu, apariții incendiare alături de Loredana Groza

Cătălin Botezatu și Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Botezatu și Loredana Groza au relație specială și asta se vede cu ochiul liber. Mereu când apar împreună, în public, atrag privirile tuturor, făcând un show de senzație. Ea este o divă sexy, iar el un designer desăvârșit, deci ar fi greu să treacă neobservați. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani și au păstrat vie legătura dintre ei, de-a lungul timpului.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

În ultimul timp, au tot fost surprinși în locații luxoase, cluburi, unde s-au distrat copios. Au dansat și s-au postat pe rețelele sociale în ipostaze incendiare, extrem de apropiați.

Fanii adoră să îi vadă împreună, pentru chimia și energia frumoasă pe care o transmit.

Citeste si: EXCLUSIV! Cătălin Botezatu, declarații excepționale despre Bianca Drăgușanu! Cum a descris-o celebrul creator de modă pe vedetă? "Este creația mea"

Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu Loredana Groza

Cătălin Botezatu și Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Botezatu este prieten cu foarte multe vedete din showbiz-ul românesc, dar când este lângă Loredana Groza, pur și simplu radiază.

Și în cazul ei se întâmplă același lucru, semn că între cei doi există o legătură specială. Creatorul de modă ne-a dezvăluit, în premieră, ce relație este între el și artistă și cum o cunoaște el, de atâția ani, în spatele camerelor.

"Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu e vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României. Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj, care bineînțeles vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe pea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperii.", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.