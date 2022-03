EXCLUSIV. Să iubim și câinii fără stăpân! Vizitatorii unei biblioteci sunt invitați să ia acasă un blănos. Campanie emoționantă: ”Mi s-a părut o idee bună”

In articol:

Centrul de Adopții Canine din Craiova desfășoară o campanie pentru câinii fără stăpâni, care au nevoie de o familie iubitoare și care să nu-i părăsească! Iubitorii de cărți pot deveni iubitori de patrupezi, căci luna aceasta, toți cei care vor trece pragul Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman" vor primi semne de carte personalizate prin care sunt promovate adopțiile canine din centrul din Craiova.

Astfel, cei care sunt interesați pot lua acasă un blănos, care are nevoie de multă iubire. Pe semnele de carte respective sunt trecute și numerele de telefon, pentru ca vizitatorii bibliotecii să primească mai multe informații despre procedura de adopție.

Centrul de adopții canine Craiova [Sursa foto: Facebook]

De unde a pornit această campanie

Cristina Ghenea, cea care s-a gândit la această campanie și a pus-o în practică, ne-a dezvăluit că ideea cu semnul de carte i-a venit de la o altă activitate cu elevi, pe vremea când organizase ateliere de reciclare.

” Ideea asta, cu semnul de carte, mi-a venit acum vreo 3 ani, cand am organizat ateliere de reciclare creativa impreuna cu elevii unor clase de la Carol I si de la Titeica. Pe scurt, elevii au confectionat semnele de carte cu mesaje ecologiste si le-au daruit bibliotecii judetene care, mai apoi, le-a distribuit cititorilor. Mi s-a parut o idee buna de promovare si am decis sa o pun din nou in practica acum”, a declarat Cristina Ghenea, purtător de cuvânt SC Salubritate Craiova SRL, societatea care gestionează Centrul de adoptii

canine Craiova.

În adăpostul din Craiova sunt peste 150 de căței, care sunt adoptabili. Așa că, reprezentanții Centrului de adopții canine Craiova îi îndeamnă pe cei cu suflet mare, să adopte un suflet mai mic!

