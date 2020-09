Razvan Botezatu si Raluca Dumitru erau banuiti ca pregatesc nunta

Cu toate acestea, chiar și după ce s-au despărțit în plan profesional, iar Răzvan Botezatu a plecat, pentru doi ani, în Germania, iar Raluca Dumitru a rămas aici, prietenia lor a rezistat... Până acum...

Nu de altceva, dar, de ceva vreme, între Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru nu mai există nimic. ”Nu mai vorbim nici la telefon”, ne-a recunoscut Răzvan Botezatu. Motivul? Tot el l-a explicat. ”Când m-am întors în România și am luat-o de la zero, din nou, aveam nevoie de ajutorul ei. Doar că și Raluca Dumitru trecea printr-o perioadă dificilă, se despărțise de bărbatul cu care a stat destul de mult timp și între noi lucrurile nu au mai fost la fel. Ne-am certat de curând, și ne-am certat serios. Nu voi intra în amănunte, nu e elegant, dar nu știu nici măcar dacă ne vom împăca. Claudia Stoica, care este prietena noastră, a amândurora, tot încearcă să ne împace, dar Raluca Dumitru nu vrea să recunoască că a greșit și ea... Și ea, și eu, suntem încăpățânați și nu o sa fac eu primul pas, mai ales că nu am greșit eu”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu si Claudia Stoica sunt prieteni foarte apropiati

Mai mutl decât atât, Răzvan Botezatu, odată cu cearta avută cu Raluca Dumitru, s-a văzut nevoit să ia o decizie dificilă. ”Aveam programat să filmăm un reality show în trei, era implicată Raluca Dumitru, CLuadia Stoica și, normal, eu. Acum nu îl vom mai face în trei, îl voi face doar cu Claudia Stoica. Deja am aranjat primele filmări, le vom face în Timișoara, unul dintre orașele mele favorite, un oraș pe care vreau să îl văd de mult timp, mai ales că am auzit doar lucruri bune despre Capitala Vestului de la prieteni. Așa că, săptămana viitoare vom filma acolo, dar doar eu și cu Claudia Stoica, Raluca Dumitru nu mai e implicată”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Raluca Dumitru voia un copil de la Răzvan Botezatu

Chiar dacă Răzvan Botezatu este gay declarat, Raluca Dumitru a recunoscut în studioul WOWbiz.ro că se gândește să devină mamă, iar copilul să fie făcut cu Răzvan Botezatu. ”Dacă eu nu o să găsesc persoana potrivită cu care să mă mărit, am zis că, până la urmă, o să fac un copil cu Răzvan Botezatu”, a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate, în studioul WOWbiz.ro, lucru pe care Răzvan Botezatu l-a și acceptat la acea vreme.

Razvan Botezatua ramas fara Raluca Dumitru

Cu toate acestea, la puțin timp, cei doi s-au certat și în public, la o terasă, momentul fiind, de altfel, filmat. ”Toată lumea întreabă de Raluca Dumitru! Spune-le de ce nu apari pe live-uri”, a fost întrebarea care a declanțat cearta. ”Pentru că nu vrei tu!”, a replicat Raluca Dumitru. Iar Răzvan Botezatu de atât a avut nevoie ca să treacă ”la atac”. ”Nu, nu! Vă spun eu de ce! Pentru că această doamnă, asta, sclifosita asta, nu vrea să vină pentru că noi stăm într-un cartier verde, departe, și nu își dorește să facă prea mult pe drum. Și sclifosita asta cu ruj roșu pe bot, nu vine... A venit de 3 ori... (într-o lună, n. red.). A venit, mi-a făcut curățenie și mi-a cerut banii că și-a stricat unghiile”, a dezvăluit, despre Raluca Dumitru, Răzvan Botezatu.