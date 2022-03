EXCLUSIV. Se pregătește Cristian Cioacă de eliberare?! Declarațiile neașteptate ale celor două avocate: "Să nu uităm că și-a lăsat copilul fără mamă"

In articol:

Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni pentru lovituri cauzatoare de moarte în cazul Elodiei Ghinescu. Fostul polițist a ispășit până acum aproape 8 ani din pedeapsă și ar putea fi eliberat înainte de termen. Există șanse ca acesta să fie eliberat din închisoare, chiar în cursul acestui an, însă totul depinde de hotărârea instanței.

Citeste si: Cristian Cioacă, ruinat în închisoare! Adevărul despre averea fostului soț al Elodiei: a pierdut totul! Dezvăluiri exclusive

Cristian Cioaca si Elodia

Declarații exclusive făcute de cele două avocate

Crina Radu, avocata familiei Ghinescu, a vorbit pentru WOWbiz.ro despre posibilitatea eliberării lui Cristian Cioacă. Aceasta susține că doar instanța poate admite sau nu cererea de liberare condiționată a inculpatului. Avocata ne-a dezvăluit și faptul că Cioacă are un comportament adecvat în penitenciar, participă la diferite cursuri și activități, unde a muncit, iar toate aceste lucruri îi aduc zile câștigate.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

Crina Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Cristian Cioacă a avut un conflict dur cu temutul Marius Csampar, în închisoare! ”Dacă mai stă o zi în cameră, îl bat”! Dezvăluiri în premieră

De altfel, Crina Radu susține, în continuare, că infracțiunile pe care le-a făcut Cristian Cioacă sunt foarte grave, iar în opinia ei acesta nu trebuie să fie eliberat înainte de termen.

În opinia mea, infracțiunile grave pe care dumnealui le-a comis și a fost condamnat, având în vedere poziția procesuală: nu a recunoscut niciuna dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat, faptul că dumnealui a încercat, a șters urmele săvârșirii infracțiunilor, iar ca atare instanța nu ar trebui să îi admită o astfel de cerere. Să nu uităm că a omorât-o pe mama copilului dumnealui, că și-a lăsat copilul fără mamă, de la o vârstă fragedă, de doi ani și șapte luni. A încercat să șteargă urmele infracțiunilor, să nu uităm. A declarat-o dispărută, cei de la IPJ îl chemau la audieri, dumnealui era pe la Pitești, nu venea. A făcut foarte mult lucruri. A înstrăina toate bunurile Elodiei. Copilul nu mai are un obiect, la momentul acesta, care să-i aducă aminte de mama sa. A încercat să șteargă din mintea copilului imaginea mamei. A făcut multe lucruri grave, de natură să nu i se admită o astfel de cerere de liberare. Instanța poate să-i admită sau poate să-i respingă. Este un atribut al instanței”, a declarat Crina Radu, avocata familiei Ghinescu, pentru WOWbiz.ro.

Pe de altă parte, avocata lui Cristian Cioacă, Maria Vasii, a ținut să spună pentru WOWbiz.ro că după calculul făcut de ea, nu se pune vorba de liberare condiționată în acest an. ”După cum am eu calculul, nu este vorba de o liberare anul acesta. Alte noutăți nu am cu cazul dânsului”, ne-a spus avocata.

Maria Vasii [Sursa foto: Captură YouTube]