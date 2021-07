EXCLUSIV Sebastian Chitoșcă rupe tăcerea și spune ce crede despre Elena Marin: ”Un om care minte, care nu recunoaște că a greșit”

Sebastian Chitosca 19:57, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sebastian Chitoșcă a fost prezent la Ștafeta Mixtă, unde a vorbit despre Survivor România, dar și despre foștii lui colegi cu care a dus o luptă crâncenă pentru a ajunge cât mai departe în competiție. Se pare că nu și-a îndeplinit dorința de a ajunge până la sfârșitul emisiunii, fiind eliminat în urma votului publicului, însă acum își aduce aminte cu drag de toate momentele petrecute atât în tabăra Faimoșilor, cât și pe traseele din Dominicană.

Sebastian Chitosca[Sursa foto: Instagram]

Fostul faimos de la Survivor a vorbit despre Albert Oprea, spunând că erau foarte buni prieteni în afara traseelor de la Survivor, deși în timpul jocului duceau o luptă strânsă pentru puncte.

”Când am intrat în competiție, măsuram fiecare om. Mă uitam pe banca lor. Se demoralizau unul pe altul. Îl băteam pe Albert pe traseu de fiecare dată, se ducea pe bancă și stătea ca un milog. Când am văzut că îl afectează asta, am luat-o ca pe o strategie. După meci mergeam la el și îi spuneam să fie puternic, să nu se demoralizeze, nu pierzi viața acolo, Îl demoralizam în timpul jocului, dar în afara lui eram foarte buni prieteni. Așa e felul lui de a fi, când se vede în situații din care nu știe cum să iasă, preferă să tacă. E normal când un grup de 7-8 oameni nu te acceptă, să nu te adaptezi.

Vă zic doar atât, e un om care avea multe de arătat, dar de multe ori prefera să tacă, pentru că vedea și la noi ce se întâmplă cu Elena. Dacă vorbești, s-ar putea să fi interpretat greșit, el lucrul ăsta l-a interpretat strategic. I-am spus să le mulțumească celor care l-au atacat, pentru că la un moment dat lumea empatiza cu el și l-au ținut în competiție. Chiar el a recunoscut că există posibilitatea ca lumea de acasă să îl fi văzut ca fiind o victimă. Țin minte că am avut un traseu în care Albert m-a bătut, iar la final m-a înjurat, s-a exteriorizat, a băgat o înjurătură. După, el și-a cerut scuze”, a povestit Sebastian Chitoșcă, despre Albert, la Ștafeta Mixtă.

Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri exclusive despre Elena Marin

Fostul faimos de la Survivor a vorbit despre conflictele cu Elena Marin. Sebastian ne-a mărturisit, în exclusivitate, că persoana cu care s-a certat cel mai mult în competiție a fost chiar Zanni și nu Elena. Sportivul recunoaște că el și Zannidache nu erau pe aceeași lungime de undă atunci când venea vorba de lucurile legate de chipă.

”Dacă Elena nu accepta, nu puteam să insist. Elena nu a fost supărată pe mine în competiție, vă zic eu. Ea ce a avut, a avut cu Zanni, iar eu fiind prietenul lui Zanni, în momentul în care lumea râdea la o glumă, toată lumea îl vedea pe Sebastian. Acolo erau conflicte între toată lumea. Eu știți cu cine m-am certat cel mai mult din competiție? Cu Zanni. Nu ne certam pe chestii personale, ci pe chestii de echipă. Nu eram întotdeauna pe aceeași lungime de undă”, a spus Sebastian.

Raluca Dumitru: Tu și sufereai când te certai cu Zanni. Nu se certau din motive grave, dar el tot timpul când se ducea pe traseu se aștepta să vină Zanni cu el pe traseu.

Eu m-am certat cu Elena în februarie, de atunci nu am mai avut discuții cu ea. Chiar îi plăcea de mine la un moment dat. Ultima noastră ceartă a fost când Raluca aducea mai multe puncte, iar ea stătea supărată pe bancă, Zanni parcă i-a zis. A spus exact același lucru: „Tu minți, eu nu am făcut asta. oamenii de acasă văd”, a mai adăugat fostul concurent de la Survivor.

Cât despre amiciția dintre Raluca și Elena Marin, fostul faimos a spus că cele două obișnuiau să stea ore în șir pe plajă, deși fosta prezentatoare TV susține că ea și coregrafa nu sunt pe aceeași lungime de undă.

Sebi: Erau foarte bune prietene.

Raluca: Nu poți să zici că eram prietene bune.

Sebi: Păi când stai 5-6 ore cu ea pe plajă...

Raluca: Eu știam că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Elena.

Elena Marin[Sursa foto: Instagram]

De altfel, Chitoșcă a mai spus despre Elena Marin că nu este o persoană rea, însă ar face orice ca să câștige această competiție, inclusiv să mintă sau să nu recunoască că greșește.

Sebi: Elena nu este un om rău la suflet, dar ar face orice pentru a câștiga această competiție. Un om care minte, care nu recunoaște că a greșit. Nu a spus niciodată că a greșit. Elena acum este alt om, pentru că nu mai are nevoie de echipă. Zanni întotdeauna a încercat să se apropie de Elena, noi încercam să ne apropiem de ea, ea stătea singură, noi ne rugam de ea să se joace cu noi.

Maria are 20 de ani și se mai scapă. Le-a zis băieților că Elena i-a zis că a urmărit foarte mult competiția sezonul trecut și că a văzut ce a făcut Elena (n.r- Elena i Ionescu) pentru a câștiga. Niciodată nu m-am separat de Zanni, dar eu am avut un conflict cu Culiță. Acolo pornesc conflicte din nimic. Am zis că poate eu am greșit, dar să ajungem să ne jignim ca la ușa cortului... Sufeream foarte mult în interiorul meu, iar Zanni se trezea dimineața, eu stăteam singur. Venea, mă mângâia pe cap și mă întreba dacă sunt bine. Apoi m-a chemat pe plajă să vorbim și mi-a zis: „Hai să vorbim că nu mai pot să te văd așa”