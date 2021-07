EXCLUSIV Sebastian Chitoșcă și Alexandra s-au cununat civil, după ce tânăra a pierdut o sarcină. Fostul faimos de la Survivor a cerut-o în căsătorie, simbolic, în direct din platoul WOWbiz.ro

In articol:

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra, au făcut dezvăluiri total neașteptate la Ștafeta Mixtă. Fostul faimos de la Survivor România 2021 a povestit cu lux de amănunte cum a reușit să-i scrie un mesaj soției lui, pe vremea când se afla în competiție.

Sebastian a dezvăluit cum a cerut telefonului unui străin, i-a scris un mesaj Alexandrei pe care l-a trimis repede. Fostul concurent spune că nu a alteptat un răspuns de la partenera lui, însă își dorea doar ca ea să-l citească.

Citeste si: Roxana Nemeș, Sebastian Chitoșcă și Raluca Dumitru nu au trecut încă peste experiența Survivor România! „Eu zic să pregătim traseul”

De asemenea, fostul fotbalist a recunoscut că îi era frică să nu fie eliminat din concurs din acest motiv, însă își dorea și să-și vadă iubita.

Alexandra: În primele săptămâni am fost foarte bucuroasă. Mai încolo a fost foarte greu, când mi-a trimis mesajul a fost capăt de linie.

Sebi: Sufletul meu ardea și îmi zicea să trimit mesaj. A durat 2 minute. Am intrat de pe profilul dominicanului și i-am trimis mesajul. Am scris repede, am dat send și am plecat, eu nu am așteptat să primesc răspuns. Important era să știu că ea l-a primit.

În momentul ăla îmi era frică că o să ies din motivul ăla, dar eram fiert să ajung acasă, să îmi văd soția. Eu sunt un om foarte corect, nu îmi place să încalc reguli, nu îmi place să fur, dar conjunctura a făcut în așa fel încât să fac treaba aia. Dar nu am făcut nimic grav. În mintea mea era doar ce crede ea despre mine, că nu o mai iubesc de stau atâta. Am trecut cu bine peste acel moment. Na, ce să zic. Am făcut-o.

Alexandra: Dacă a făcut lucrul ăsta, mie mi s-a confirmat că nu e bine, că a cedat psihic, pentru mine s-au schimbat lucrurile, mă durea absolut orice. Îmi doream să vină acasă.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Sebastian Chitosca si Alexandra

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri exclusive despre starea de sănătate a fratelui său: ”Noi ne bucurăm că e în viață”

Chitoșcă a presimțit că el va merge acasă, pentru că nu a ieșit niciodată favoritul publicului, așa cum au fost colegii lui, Zanni și Elena Marin.

Sebi: Eu în săptămâna premergătoare eliminării mele am simțit că voi pleca. Era chestie logică, pentru că eu nu am ieșit niciodată favorit, eram în echipă cu 2 oameni care erau foarte plăcuți de public. Era clar că eu eram mai puțin plăcut decât ei.

Cât despre Ștefan Ciuculescu, fostul faimos spune că a fost înjurat de multe ori, însă la final au dat mâna și s-au împăcat: Ștefan pe mine m-a înjurat de multe ori, el voia să se afirme, iar noi îl lăsam. Apoi ne-am împăcat, ne-a plăcut de el pentru că și-a asumat. Dacă noi era să jucăm un rol acolo, tăceam din gură, să fim și noi victime. Noi nu voiam să inspirăm milă acasă.

Soția sportivului este de părere că Elena Marin nu își asuma anumite lucruri și nici nu putea să treacă peste discuțiile din tabăra faimosilor.

Alexandra: Nu mi-a plăcut Elena. Eu nu sunt genul ăsta de femeie plângăcioasă. Lucrul ăsta nu mi-a plăcut. Când au fost discuțiile între ea și Sebi, când i-a zis Sebi că dacă nu recunoști ești de cea mai joasă speță. Nu mi-a plăcut că ea a ținut asta și după 3-4 luni, a readus asta în discuție. Ea nici nu își asuma, nici nu trecea peste. Mie nu îmi plăcea.

Sebastian Chitoșcă a cerut-o în căsătorie, simbolic, pe Alexandra

Fostul fotbalist de la FCSB și Alexandra s-au cununat civil, după ce au îndurat multe lucruri. Tânăra a rămas însărcinată, însă din nefericire a pierdut sarcina. Iubirea dintre ei a fost prea mare, iar Sebastian și Alexandra s-au căsătorit civil. Acum, faimosul de la Survivor a cerut-o din nou în căsătorie pe iubita lui, direct din platoul WOWbiz.ro.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă și Alexandra, soția lui, poveste de iubire ca-n filme. Cei doi au pornit de la zero: ”Luam de la stadion mâncare și îi duceam și ei. Împărțeam tot”

Alexandra: Inițial mi-a zis că vrea să ne căsătorim cu acte, eu am rămas încărcinată, ulterior am pierdut sarcina, iar el m-a văzut foarte supărată și a vrut să mă vadă zâmbind pur și simplu. Ne-am trezit într-o dimineață și am zis că ne căsătorim. A comandat inel, dar inelul a venit după cununie. La câteva zile de la cununie, s-a întâmplat incidentul cu fratele lui. M-a cerut după cununie.

Sebastian Chitosca si Alexandra

Sebi: Iubirea vieții mele, vrei să fii soția mea?

Alexandra: Sigur că da.

Se pare că Sebastian are planuri mari și o surpriză pentru Alexandra, însă îl așteaptă pe Zanni acasă, pentru a-și pune ideea în practică: Eu i-am spus și lui Zanni că vreau să mergem... O să urmeze o surpriză pentru ea, aștept să se termine Survivor. Nu vreau să spun acum, pentru că ea nu știe și vreau să fie și Zanni cu mine. I-am pregătit ceva.