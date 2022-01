EXCLUSIV! Seeya, prima reacție pentru wowbiz.ro despre calificarea în semifinalele Eurovision! Pentru cine a compus piesa? “Sufeream”

In articol:

Seeya și-a văzut visul cu ochii atunci când s-a calificat în semifinalele Eurovision. Aceasta s-a făcut ramarcată cu melodia care a avut un succes în toată lumea, “Chocolata”, adunând 65 de milioane de vizualizări.

Un alt proiect, unde a fost susținută de public, a fost participarea la emisiunea “Puterea dragostei”, unde a stat destul de mult în casă, însă, din păcate, fără să își găsească jumătatea.

Seeya [Sursa foto: Instagram]

Pentru cine a scris Seeya piesa cu care s-a calificat în seminfinalele Eurovision?

Seeya nu își mai încape în piele de fericire după ce a aflat că s-a calificat în semifinala concursului Eurovision. Într-un interviu în exclusivitate pentru wowbiz.ro, artista a spus totul despre participarea ei și gândurile cu care a pornit în acest concurs.

“De mult am vrut să particip la Eurovision, dar niciodată nu mi-am făcut timp să mă înscriu și am zis că anul acesta am tot timpul din lume să repet, să mă dedic concursului.”, a declarat Seeya pentru wowbiz.ro.

Melodia cu care își dorește să reprezinte țara noastră are un mesaj puternic, fiind compusă chiar de artistă.

Aceasta povestește cu emoție în glas, cât de mult a inspirat-o fosta sa relație în scrierea hitului “Save me”.

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

“Piesa este compusă de mine în totalitate, de la 0. Am compus-o mai demult, mai exact acum 5 ani. Era imediat după o despărțire. Piesa este cu impact emoțional, pentru că eu țineam foarte mult la băiatul acela, la momentul acela, chiar sufeream și am simțit să fac chestia asta. Am cântat-o din tot sufletul, pentru că am simțit fiecare cuvânt, fiecare linie melodică. A fost o inspirație de moment. Eu și acum simt piesa, de câte ori o cânt, de câte ori o ascult, simt acel moment, emoțiile tot.”, a mărturisit câtăreața.

Citeste si: Pe ce dată începe Eurovision 2022. Competiţia muzicală internaţională este găzduită de Italia

Ce așteptări are Seeya de la Eurovision?

O persoană foarte încrezătoare în forțele proprii, Seeya este mândră că a ajuns până aici și are mari speranțe în ceea ce privește competiția de talie mondială la care s-a înscris. Artista a dezvăluit echipei wowbiz.ro cum a ajuns să înscrie piesa rezultată dintr-o despărțirea dureroasă, după 5 ani la Eurovision.

“Nu mă așteptam pentru Eurovision să particip cu piesa asta, adică nici nu îmi dădea prin cap vreodată, dar după 5 ani am auzit piesa, m-am gândit dacă să o lansez așa pur și simplu, dar am văzut că fiecare piesă are locul ei, la timpul ei și mi-am dat seama că și-a găsit locul aici, la Eurovision.”, a precizat cântăreața.

Întrebată despre șansele ei în acest concurs, răspunsul Seeyei nu a întârziat să apară și a spus, hotărâtă, că se vede pe marea scenă Eurovision, reprezentând România.

“Sincer, da! Mă văd în finală, reprezentând România, pentru că este o piesă foarte bună, foarte mulți oameni se vor regăsi în ea și sper să o interpretez la fel de bine precum am cântat-o în înregistrare. Sper să nu fac țara de râs, eu una simt că voi merge mai departe, dar acum, cum vrea și Dumnezeu.”, a adăugat Seeya, în exclusvitate pentru wowbiz.ro.

Distribuie pe: