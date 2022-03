EXCLUSIV. Sensy, mai pregătită ca oricând să devină mămică! Vedeta și iubitul ei se gândesc de multă vreme: ”Ne dorim foarte mult”

In articol:

Sensy a fost prezentă în platoul WOWbiz, în emisiunea moderată de Diana Bianca, unde a făcut dezvăluiri nemaiștiute din viața ei personală. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” urmează să îmbrace pentru prima dată rochia de mireasă, anul viitor. Ea și partenerul ei au planificat nunta de la începutul pandemiei de COVID, însă au găsit loc liber la localul unde își doresc abia în 2023.

Sensy

Citeste si: EXCLUSIV. Motivul pentru care Sensy nu-și face publică relația! Nimeni de pe internet nu știe cum arată viitorul soț al acesteia: ”Toată lumea îmi zice de ce îl țin ascuns”

Aceasta a dezvăluit că-și dorește să îmbrace trei rochii de mireasă, pentru că are multe prietene care se ocupă cu așa ceva. De altfel, Sensy a dezvăluit că vrea să-și ia un organizator de nunți, care să se ocupe cu aproape toate pregătirile. Asta ca ea să se bucure cât mai mult de ziua nunții.

Citeste si: Anunț tulburător! Ce are de gând să facă Putin mâine, 4 martie! Decizia care va schimba totul..- bzi.ro

Sensy

Sensy își dorește să devină mămică

Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D își dorește mai mult ca oricând să devină mamă.

Sensy mărturisește că acela o să fie cel mai frumos și așteptat moment al vieții ei, clipa în care va aduce pe lume primul copil.

Citeste si: EXCLUSIV! Cu ce probleme se confruntă Sensy după Bravo ai stil? “Eliminarea a fost o ușurare"

”Îmi doresc un singur copil, un băiat. Îmi doresc de foarte mult timp, de când aveam 22 de ani. Sunt pregătită fizic și emoțional. Nu lucrăm, pentru că am devenit puțin comozi, în ultima perioadă, trebuie să recunosc. Un copil este o responsabilitate foarte mare, schimbă vieți, dar schimbă în frumos, dar suntem pregătiți și ne dorim foarte mult. O să vă țin la curent. Ăla o să fie cel mai așteptat moment, mai dorit decât nunta. Îmi doresc foarte mult un copil și simt că sunt pregătită și sunt făcută să fiu mamă. Instinctul matern se dezvoltă de la an la an și când văd copii...eu iubesc și animalele și copiii. Animalele sunt copiii noștri”, a spus Sensy, în platoul WOWbiz.