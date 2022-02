EXCLUSIV! Serena îl aduce pe iubitul ei, în premieră, în platoul WOWbiz! Povestea lor e impresionantă: "Ciorba reîncălzită nu mai are același gust"

In articol:

Serena este o cântăreață îndrăgită de public, având piese cu milioane de vizualizări. Aceasta nu este de foarte mult timp în industrie, dar a reușit să își creeze un nume puternic în lumea artiștilor.

Serena și iubitul ei spun adevărul despre relația lor

A colaborat cu nume mari din muzică, ultima fiind alături de Andrei Bănuță și Jador, cu care a creat un adevărat hit.

Pe lângă succesul în muzică, Serena se bucură și de o frumoasă relație de cuplu. Aceasta este destul de discretă în ceea ce privește viața sentimentală, însă, invitată în emisiunea "Bărbați vs Femei", moderată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, a lăsat inhibițiile deoparte și a venit cu iubitul în platou, să își spună povestea de cuplu.

"Suntem împreună de 7 ani. Am avut o pauză acum, recentă, de un an de zile, care ne-a ajutat foarte mult, sincer. Majoritatea zic că "ciorba reîncălzită nu mai are același gust", dar am înțeles că nu e despre asta. Ajungi să înțelegi că nu contează doar nevoile tale într-o relație, trebuie să fii interesat și de nevoile partenerului tău, ce-și dorește și el, ce îi place. Sunt niște chestii foarte importante. Trebuie să te gândești și la omul de lângă tine. În pauza pe care am avut-o niciunul dintre noi nu a avut alte relații. A fost o pauză să ne liniștim.", a declarat Serena, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.

Cei doi au povestit prin câte au trecut, dar cu toate acestea au rămas împreună și se iubesc extrem de mult.

Serena și iubitul ei, Alexandru, și-au dat seama unde au greșit de-a lungul timpului, în relația lor și au recunoscut totul, în direct, în emisiunea "Bărbați vs Femei".

Citeste si: Zgomote puternice în plină noapte, într-un mare oraș din România. Localnicii sunt îngroziți!- bzi.ro

"Iubitul Serenei: A fost o perioadă de redescoperire cumva. Noi ne-am mutat din prima împreună, imediat la o săptămână după ce ne-am cunoscut. Dacă stai tot timpul împreună, te plictisești.

Serena: Asta a fost și greșeala că noi eram tot timpul împreună, acasă, la muncă. Și, al un moment dat, ajungi să te plictisești. E important și timpul ăsta cu tine, să te mai întrebi "Eu ce nevoi am astăzi?".", au spus cei doi, în exclusivitate, în emisiunea moderată de Ștefan Ciuculescu și Bianca Comănici.

Citeste si: Andrei Bănuță, artistul care bate recorduri de audiență pe YouTube, dezvăluiri emoționante despre cariera și familia sa: „Oriunde ar fi mama acum, sper să știe că nu a crezut degeaba în mine”

Serena și Andrei Bănuță, adevărul despre colaborarea cu Jador

La un moment dat, în platou și-a făcut apariția Andrei Bănuță, bunul lor prieten. El și Serena au lansat în urmă cu ceav timp o melodie în franceză, numită Mon Ami, care, în colaborare cu Jador, a fost transormată într-un remix de succes. Alexandru este impresarul celor doi, astfel, cu toții și-au dat cu părerea despre cum este Jador ca artist, într-o echipă.

"E o experiență. E o colaborare cu un artist care este foarte ascultat și foarte bine văzut de multă lume. Lumea poate să zică că el cântă manele, dar Jador este un băiat extraordinar și chiar ne-a bucurat colaborarea asta cu el.", a mărturisit Alexandru, iubitul Serenei, în exclusivitate, în emisiunea "Bărbați vs Femei".