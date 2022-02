EXCLUSIV! Serghei Mizil a fentat moartea! Dezvăluiri uluitoare: "Nu am băut 15 ani, doctorul mi-a interzis"

In articol:

Serghei Mizil este o figură publică extrem de îndrăgită de publicul român. A câștigat simpatia celor din jur prin umorul caracteristic și personalitatea lui extraordinară. Povestea lui de viață este atât de complexă, încât se poate scrie un întreg scenariu de film.

Serghei Mizil, la un pas de moarte din cauza alcoolului

Își iubește mult familia și face tot ce îi stă în putință să o vadă sănătoasă și fericită.

Serghei Mizil a fost prezent în premieră în platoul WOWnews, alături de Adiță. În interviul acordat Corneliei Ionescu, cei doi invitați au povestit cum s-au cunoscut, ce planuri de viitor au, dar și ce se întâmplă în momentele în care ies împreună. Serghei a anunțat că în toamnă apare filmul în care joacă rolul unui director de pușcărie, dar și că și-a deschis un canal de Youtube la insistențele fiicei sale și că face un podcast unde invită diferite persoane pentru a crea o atmosferă plăcută.

Unul dintre cele mai importante subiecte despre care a vorbit a fost faptul că nu a băut 15 ani deoarece i-a

interzis doctorul, astfel reușind să fenteze moartea.

"Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd atunci. Regret că a murit, era un om foarte tare. Era un foarte bun pedagog. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală. M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput. Am ținut-o pe tratament, brânză de vaci cu miere, e cea mai bună, ceai hepatic, beam pe 3-4 litri pe zi, îl beau ca pe apă și odhnă. Mi-am revenit, restul care nu au ținut cont, s-au dus acolo sus.", a declarat Serghei Mizil, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Serghei Mizil, dezvăluiri cutremurătoare

Serghei Mizil a reușit să depășească această problemă cu alcoolul și să nu se ajungă la ceva mai grav. Însă, din păcate, nu toți prietenii lui au avut ambiția și puterea lui, iar din această cauză, din păcate, au pierdut lupta cu viața. Serghei își amintește că erau artiști adevărați, iubiți de public, dar care nu au fost conștienți de urmările viciilor.

"Foarte mulți în jurul meu au făcut ciroză de la vin și bere și artiști și cântăreți care, la un moment dat, când nu poți să te lași și o arzi încontinuu 24 din 24, ăsta e finalul. Eu am scăpat, ei au murit. Scapă cine poate.", a mărturisit Serghei Mizil, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

