EXCLUSIV. Sica Marin, adevărul despre piesele făcute în amintirea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Văzusem că nimeni nu a compus nimic”. Ce decizie a luat în privința lor, la scurt timp după ce au ajuns virale

Sica Marin este artista de muzică populară, care a compus două melodii după moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Cântăreața s-a gândit că maestrul ar merita un astfel de omagiu și cum ideile i-au venit rapid, artista le-a și pus în practică. În scurt timp, cele două piese, o doină și o sârbă, ambele despre regretatul maestru al Mehedințiului.

Melodiile au devenit imediat virale și apreciate de către public. Cum s-a gândit să scrie acele versuri, dar și despre legătura ei cu Petrică Mîțu Stoian, ne-a spus chiar artista Sica Marin, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro

” M-am gândit să compun câteva versuri, văzusem că nimeni nu a compus nimic și mi-au venit toate ideile, ce aveam eu in cap, s-a potrivit cu ceea ce-mi doream să iasă și așa am compus. Și cântecul de sârbă, care este cu cazanul, am făcut și doina pe urmă. Mi-am zis să-i fac și ceva de jale lui domnul Petrică Mîțu. A fost un om de o mare valoare în folclorul României. A fost iubit de tot publicul, un om extraordinar. Păcat că s-a dus prea devreme. L-am văzut la două emisiuni, am fost să filmez o filmare de sărbători, el a ieșit pe ușa din spate cu dna Ileana Ciuculete, ne-am salutat în semn de respect. Și o dată la Favorit, doar atât. Chiar m-am gândit că dacă s-o mai organiza tot așa evenimente, poate îl întâlnesc și eu o dată personal. Îi iubeam cântecele lui enorm. Am zis că dacă o fi să-l mai cheme, poate fac o poză și cu dumnealui, că mai am cu alți artiști, acasă”, ne-a dezvăluit cântăreața de muzică populară.

Ba mai mult decât atât, interpreta ne-a mărturisit că a avut un șoc, atunci când a aflat de moartea regretatului Mîțu Stoian. ”Mi-a rămas așa când am auzit vestea că el a murit, am rămas șocată. Prea din timp, odată așa, nimeni nu s-a așteptat. Toți avem poate o problemă de sănătate, dar parcă prea rapid așa, să pleci pe picioarele tale și să te întroci acasă așa, este ceva strigător la cer”, ne-a mai spus aceasta.

Sica Marin urmează să înregistreze pisele despre Petrică Mîțu Stoian

Solista de muzică populară, Sica Marin, ne-a dezvăluit și ce planuri are cu cele două melodii despre regretatul Mîțu Stoian. Mai mult, artista ne-a mărturisit și faptul că vrea să lanseze alte piesele de-ale ei, pe care le-a compus.

”M-am gândit mult să înregistrez piesa în studio, dar sunt puțin ocupată cu alte probleme de-ale mele, dar am zis să mă duc s-o trag în studio. La doină nu m-am gândit, dar mulți mi-au dat idee, că ar fi bine și doina s-o înregistrez. Mai am piese compuse, să mă uit în ele, să le revizui puțin, să văd despre ce este vorba, cât sunt de strălucite și când o fi să mă duc să trag și pe ale cu domnul Petrică, o să le trag și pe ale mele”, susține Sica Marin.