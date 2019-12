Vasile Balint este unul dintre cei mai temuti lideri ai lumii interlope din Romania. In varsta de 52 de ani, acesta a adunat condamnari la inchisoare de peste 279 de ani. Acum este inchis la penitenciarul mioveni si executa o pedeapsa de 5 ani si 6 luni privind actiuni de crima organizata. Legenda spune ca este un om deosebit de dur si violent si de aceea vom incerca sa aflam, chiar din gura lui, cine este cu adevarat Sile Camataru.

Inca din anul 1990, fratii Balint au inceput sa-si cladeasca un imperiu de neclintit, construit pe intimidare, putere si violenta. Erau respectati in lumea interlopa a Bucurestiului, chiar daca asta venea cu un pret: nenumarate condamnari la inchisoare pentru furturi, trafic de droguri si fapte cu violenta.

Sile Camataru a fost considerat intotdeauna omul cu pumn de fier in familie, cel care s-a impus prin forta fata de rivalii din alte grupari mafiote. Din spatele gratiilor chiar si acum - Sile vorbeste despre prima sa condamnare, de pe vremea lui Ceausescu: „Am ajuns inchis fara sa fi facut vreo greșeală”.

EXCLUSIV. Sile Cămătaru citește cărți de rugăciuni și spune că a găsit salvare în Dumnezeu

Legenda spune ca Sile a facut zeci de milioane de lei din camatarie si taxe de protectie ilegale. Au fost ani in care el si fratele sau, Nutu, erau pe val iar toti cantaretii de manele ii slaveau cu dedicatii si melodii. Acum, dintr-o celula neincapatoare, cu paturi suprapuse si gratii ruginite, nici averea si nici faima nu mai conteaza.

Sile Cămătaru: Regret ca n-am intrat in poliica... am ramas pe baricada asta.

Stefan Stroe, jurnalist Kanal D: Ai refuzat?

Sile Cămătaru: Da, mi s a parut un joc normal.

Stefan Stroe: are mai multe reguli? Da, normal.



Vasile Balint crede ca a pierdut de multe ori in viata, dar s-a ridicat si si-a luat revansa intr-un singur fel: „Singurul lucru unde am castigat mereu a fost bataia”.

Acest interviu vine cu doar doua zile inainte ca fiul sau, Albert Balint, sa fie prins de politisti dupa ce il injunghiase pe un interlop din Timis. In mod inexplicabil, cel lasat intr-o balta de sange si-a retras plangerea, asadar ieri - dupa audieri, fiul lui Sile Camataru a fost eliberat - fiind acum cercetat in libertate.

Sile Camataru spune ca s-a linistit si ca acum, dupa o viata zbuciumata - il cauta pe Dumnezeu. Citeste numai carti de rugaciuni in spatele gratiilor si spera sa i se ierte pacatele.



Stefan Stroe: Cum traiesti zilele astea pana la Craciun?

Sile Camataru: Stau, ma uit la televizor, vorbesc cu familia la telefon, ma rog cu ei in fiecare seara.

Stefan Stroe: Temutul Sile Camataru, in momentul cand va iesi de aci, se va retrage definitiv din lumea asta a violentei?

Sile Camataru: De fapt, eu m am retras de mult timp, numai ca m-am intalnit cu niste politisti de la crima organizata. Au zis: dom'le, a venit asta cu bratele lui mari si nu putem sa ne facem arestarile, dar eu eram acolo inopinat.

Pentru cei care cred ca violenta si infractiunile sunt singura cale de a te face remarcat, Sile Camataru are un mesaj: As vrea sa le spun ca unul dintre principiile mele de vaza e ca nu m am drogat niciodata, sa renunte la droguri.Celebrul interlop isi va petrece si sarbatorile in spatele gratiilor.