EXCLUSIV! Silvia Popescu, mărturii despre cumpenele financiare din viața ei! Cum este câștigătoarea “Bravo, ai stil” în rolul de mamă?

Invitată în platoul emisiunii “Interviu WOW cu Diana Bianca”, care este difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, a vorbit deschis despre greutățile financiare prin care a trecut de-a lungul timpului, dar și despre relația pe care o are cu fiica sa, Evolette.

Silvia Popescu s-a confruntat cu mari probleme financiare

Vedeta a fost sinceră și a povestit totul despre viața ei profesională și personală, în detaliu.

Silvia Popescu

Câștigătoarea de două ori a concursului “Bravo,ai stil” a avut un succes incredbil în domeniul modei și a silului vestimentar, însă în spatele acestuia au existat obstacole, în principal de natură financiară, peste care nu a trecut complet. Vedeta susține că a rezistat datorită caracterului ei puternic, iar dacă alții ar fi fost în locul ei, cu siguranță nu ar fi făcut față.

“Având în vedere fluctuațiile prin care am trecut la nivel financiar, alții și-ar fi pierdut mințile. Nu am avut niciodată probleme cu chestia asta, dar am trecut prin niște clipe foarte nasoale de care nu știe nimeni. Nu am spus nimic nu din rușine, ci că nu îmi place să mă plâng. Dar asta nu m-a făcut să fiu altfel decât sunt. Energia mi-a scăzut puțin, dar am reușit să stau dreaptă.”, a declarat Silvia.

Blondina recunoaște că avut multe vise pe care, din cauza lipsurilor, nu și le-a putut îndeplini. Astfel, aceasta a ales să profeseze în alte domenii, până când va fi pregătită din toate punctele de vedere să facă modă.

“Am vrut să îmi descrie o linie de modă, însă nivelul la care vreau să lucrez e unul ridicat și atunci banii nu mi-au fost suficienți. Acesta nu este un motiv pentru care nu am dus până la capăt acest proiect, însă mi-am dat seama că nu este momentul meu să fac modă acum.” , a mai spus Silvia Popescu.

Silvia Popescu, sfaturi din postura de mamă

Silvia Popescu

Deși este o prezență hilară, extravagantă și foarte energică, când vine vorba de copilul ei, este foarte serioasă. Silvia admite faptul că este o mamă exigentă, strictă și că ține foarte mukt la educația fiicei sale.

“Silvia ca mamă este veselă, tâmpițică, foarte iubitoare și foarte severă, chiar am probleme cu asta. Dacă mă uit o singură dată, a înghețat copilul. Nu sunt violentă, i-am dat câteva pălmuțe ca orice părinte. Sunt foarte severă atunci când vine vorba de timpul pe care îl petrece Evolette. Nu am suportat niciodată faptul că se plictisește, i-am și spus că doar proștii se plictisesc.”, a povestit Silvia.

Câștigătoarea “Bravo, ai stil” a ținut să le dea un sfat mamelor din ziua de astăzi și să le îndemne să comunice cât ami mult cu copiii lor, astfel încât să poată fi ei înșiși, să nu se prefacă niciodată.

“Eu recunosc și dau sfatul ăsta tuturor persoanelor pe care le întâlnesc. Spune ce simți, învață-ți copilul să spună ce simte, pentru că doar comunicând și spunând realitatea din gândurile tale, celălalt poate să te înțeleagă și să îți dea un feedback pozitiv.”, a adăugat Silvia.