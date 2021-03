EXCLUSIV Simona Hapciuc îl face praf pe Culiță Sterp de la Survivor România! „Culiță e parșiv și răutăcios! Mă făcea proastă și...”

In articol:

Simona Hapciuc a părăsit Survivor România 2021, după ce a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Faimoasa a revenit în țară, unde a avut parte de o revedere emoționantă cu fiul ei, Dimitrie. Invitată la emisiunea „Ștafeta mixtă” de la Wowbiz.ro, actrița a vorbit în exclusivitatea despre relațiile tensionate din echipa Faimoșilor.

Simona Hapciuc a mărturisit că problemele din echipa Faimoșilor nu au început din cauza lui Zanni, despre care blondina are o părere foarte bună. „Eu l-am iubit și il iubesc pe Zanni foarte mult, m-am regăsit în povestea lui de viață. Este un copil foarte bun și un suflet bun. Mă gândeam la Dimitrie, copilul meu, și mă gândeam că el nu are tată, dar mă are pe mine și mă gândeam că nu aș vrea ca Dimi să ajunga ca Zanni sau ca alți copii. Nu sunt supărată pe Zanni, nu pot fi supărată pe el”, a declarat Simona Hapciuc.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor, suspectă de virusul care dă ”febra oselor rupte”! Faimoasa trece prin momente critice! Dezvăluiri exclusive

Antrenoarea de fitness a mărturisit că tensiunile din echipă au început de la venirea lui Sebastian Chitoșcă în Republica Dominicană. Simona Hapciuc susține că Sebastian și Culiță Sterp sunt cei care au alimentat certurile și tensiunile în competiție.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Problemele au început când au fost aduși Sebi și Ana în concurs, iar eu m-am certat cu Sebi foarte tare. La început am dormit pe aceeași pătură, dar apoi a fost discuția cu Moro și Elena Marin, iar Sebi nu este omul care să accepte criticile. Iar eu fiind atât de vocală, eram mereu ca un ghimpe în coasta lui. După câteva zile și-a luat și pătura de lângă mine. De la Sebi și de la Culita s-au rupt lucrurile, nu de la Zanni”, a adăugat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc, invitată la „Ștafeta mixtă”[Sursa foto: Captura Video]

Simona Hapciuc, despre Culiță Sterp: „Avea misoginismul ăsta în el”

Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 și-a exprimat fără niciun fel de reținere părerea despre Culiță Sterp. Ea susține că a fost jignită de colegul ei pentru motivul că este o mamă singură. Mai mult decât atât, Faimoasa susține că a comparat-o cu actuala iubită a artistului, Daniela Iliescu.

„Culiță are același caracter ca Sebi, este foarte parșiv și foarte răutăcios. Pentru că vine dintr-o familie bună și cu mai mulți bani, că este cântăreț, că este cunoscut, simte nevoia să discrediteze pe cei din jur și să fie superior, chestie pe care eu nu o accept. Am avut niște discuții cu el pentru că el mă făcea proastă și îmi scotea ochii cu faptul că am ales să îl fac pe Dimitrie la puțin timp în relația cu Dimi. Avea chestia asta, că femeia trebuia să stea acasă. „Ai făcut tu ceva de te-a lăsat bărbatul ăla! Uite la Daniela mea, daca eu nu îi fac nimic, ea stă acasă cuminte și mă așteaptă”. Avea misoginismul ăsta în el pe care eu nu pot să îl înțeleg. Eu aveam o chestie cu adusul lemnelor, nimeni nu aducea lemne și eu eram cu brațele pline de lemne, mă durea și genunchiul și îmi zice „bine că stai pe plajă, dar lemne pentru foc mai aducem și noi?!”, a adăugat Simona Hapciuc, pentru „Ștafeta mixtă”.

Culiță Sterp și Jador, în Republica Dominicană

Simona Hapciuc, dezvăluiri despre Jador: „Este atât de sufletist și atât de bun”

Simona Hapciuc a mărturisit că are o părere mult mai bună depre Jador, pe care l-a caracterizat drept un om foarte sufletist. Faimoasa a observat că Jador face tot posibilul să nu îl supere pe colegul și prietenul său, Culiță.

„Jador nu va face niciodată nimic ca să îl supere pe Culiță. Jador are o dependență de Culiță incredibilă. Orice i-ar zice, orice i-ar face Culiță, oricât l-ar jigni sau l-ar da deoparte, Jador se întoarce la el ca un cățelus dând din coadă. Îmi pare rău pentru mama lui și pentru familia lui, dar Culiță e singurul om pe care l-am cunoscut și l-am văzut foarte rau. Opt săptămâni eu nu am vazut nimic bun în el. Jador, orice ar face și orice ar spunea, oricât m-ar fi supărat pe mine, este atât de sufletist și atât de bun, e cel mai sufletist om pe care l-am cunoscut. Și îmi pare rău de el, pentru că este folosit de Culiță. Culiță nu face altceva decât să se folosească de el și cu prima ocazie îi va da cu șutul. Jador simte nevoia să facă orice să îl placă Culiță, să fie acceptat”, a declarat Simona Hapciuc.