EXCLUSIV Sindy de la Survivor a ajuns în România. Primele imagini și declarații direct din aeroport: ”Tot timpul am fost pentru echipă”

Sindy, fosta războinică de la Survivor România 2021, a revenit în România! Fosta concurentă a competiției fenomen de la Kanal D a făcut și primele declarații direct de pe aeroport, în exclusivitate pentru WowBiz.

” Aș mai fi stat pentru că mi-a plăcut foarte mult la Survivor, însă dacă așa a fost să fie..știam exact că o să urmez să ies, am avut o presimțire. Eu eram pregătită și fizic și psihic să intru, chiar dacă mă durea piciorul, am zis că pot să intru și așa. Eram mai motivată decât eram înainte, pentru că am găsit o metodă prin care să mă protejez mai mult”, spune Sindy.

Tânăra a recunoscut că cel mai mult, pe lângă familie, i-au lipsit dulciurile. ”Mâncarea, mai ales dulciurile. Prăjiturile. După care muzica. Nu m-am gânsit la altceva decât la mâncare, tot timpul stăteam toti și vorbeam numai de mâncare. Ne era și mai greu”, adaugă fosta războinică de la Survivor.

Sindy de la Survivor România[Sursa foto: Captură Video]

Sindy, despre relația cu colegii ei de la Survivor România

Sindy ne-a dezvăluit că s-a înțeles bine cu toți concurenții de la Survivor pentru că este o fire prietenoasă, însă naivă. Acest lucru este și cel mai mare regret al ”războinicei”.

” M-am înțeles bine cu toată lumea. Bine, la început când am intrat am simțit totuși o mică presiune așa din partea unora, însă m-au cunoscut așa încet și și-au dat seama că că merit să fiu acolo. Mi-am câștigat respectul oarecum. Am încercat să mă înțeleg bine cu toată lumea, eu sunt foarte prietenoasă. Însă sunt naivă și recunosc. Uneori asta îmi strică treaba, așa a fost și-n competiție.

După ce am ieșit, m-am uitat la mai multe lucruri și mi-am dat seama că din exterior se vede altfel. La început mi-a fost greu să mă concentrez și până m-am adaptat, am trecut prin momente grele. Eram atât de dată peste cap...Nu-mi place să mă cert, nu-mi place. Și cred că acest lucru este regretul meu, că am fost naivă. Am uitat că sunt într-o competiție sportivă și că trebuie să mă gândesc și la mine. Tot timpul am fost pentru echipă. Sunt foarte sinceră, eu nu am putut să mint”, a mai spus Sindy, pentru WoWbiz.