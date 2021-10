EXCLUSIV Sorin de la "Survivor" și Laura, iubita lui, dezvăluiri incendiare despre când va avea loc nunta: "Vreau inelul de logodnă, dar sunt pregătită să îl aștept"

In articol:

Sorin Pușcașu și iubita lui, Laura, sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți. Invitați în platoul Wowbiz.ro, războinicul și mama copilului său au povestit cât de pregătiți au fost să aibă un bebeluș, dar și când au de gând să facă pasul cel mare și să își

oficializeze relația în acte.

Sorin și Laura își doreau de mult timp să aibă un copil

Sorin Pușcașu a fost despărțit mai multe luni de iubita luni, după ce s-a înscris în competiția "Survivor" și a luptat pe trasee pentru a câștiga trofeul. Chiar dacă norocul nu i-a surâs și a părăsit emisiunea, războinicul nu a regretat eliminarea, căci a ajuns acasă, acolo unde îl aștepta întreaga familie. La puțin timp de la marea finală a show-ului, Sorin a ținut să le transmită fanilor că trăiește cea mai fericită perioadă din viața lui, pentru că Laura, partenera sa, este însărcinată.

Sorin Pușcașu și Laura, iubita lui

Invitați în platoul Wowbiz.ro, cei doi viitori părinți au povestit că își doreau de mult timp un copil, însă au lăsat totul să vină de la sine: "Mă simt foarte bine, e ceva ce mi-am dorit dintotdeauna, am tot zis-o în emisiunea în care am fost. Cred că cumva a fost și legea atracției, ne-a ajutat și Dumnezeu. Mi-am dorit foarte mult, și ea și-a dorit. De când am venit acasă noi ne-am străduit foarte mult să facem acest bebe, n-am reușit în prima lună, am fost puțini dezamăgiți, am crezut că se întâmplă ceva, că este ceva în neregulă, dar din fericire nu a fost.", a povestit Sorin, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Cât despre partenera lui, războinicul a declarat că Laura va fi o mamă exemplară, pentru că iubește foarte mult copiii și întotdeauna își petrece timpul alături de ei: "Are o răbdare extraordinar de mare. Când mergem la curte, de exemplu, la părinții ei, și mergem cu nepotul ei, acolo se strâng mulți copii. E, eu stau cu părinții ei, cu sora ei, cu toată lumea și Laura nu este. Laura este în fața curții cu copiii, se joacă.", a mai adăugat fostul concurent de la "Survivor".

Când vor face Laura și Sorin pasul cel mare?

Chiar dacă acum trec prin emoții greu de descris în cuvinte și abia așteaptă să își țină băiețelul în brațe, Laura și iubitul ei au declarat că nu se grăbesc să facă pasul cel mare și să își oficializeze relația în acte. Totuși, viitoarea mămică a mărturisit că așteaptă inelul de logodnă, cu toate că va mai dura până îl va primi: "Vreau inelul de logodnă, dar sunt pregătită să îl aștept, pentru că știu, costă mult. Dar nu vreau acte, nu vreau.", a declarat Laura, iubita lui Sorin.

"Vom face, cu siguranță vom face (n.r. nunta). Dacă eu o voi cere, cu siguranță ea va fi de acord. Dar toate la timpul lor. Aș vrea, totuși, să fie o surpriză.", a completat-o războinicul, în platoul Wowbiz.ro.