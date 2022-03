EXCLUSIV! Sorin Pușcașu a devenit tătic! Iubita lui, Laura, a născut un băiețel

In articol:

Sorin Pușcașu este în culmea fericirii, asta pentru că iubita lui, Laura, a născut cu puțin timp în urmă un băiețel perfect sănătos. De asemenea, bucuros nevoie mare, prezentatorul WOWbiz a făcut o serie de declarații în exlusivitate, povestind despre nașterea partenerei sale, dar oferind și mai multe detalii despre micuțul său, dezvăluind în

Sorin Pușcașu și Laura au ales deja numele pentru băiețelul lor

același timp și ce nume a ales pentru moștenitor.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Sorin Pușcașu a făcut o serie de declarații, la puțin timp după ce iubita lui, Laura, l-a adus pe lume pe băiețelul său. Prezentatorul WOWbiz a precizat că micuțul său este perfect sănătos, iar la naștere băiețelul a cântărit 3,12 kilograme, având o înălțime de 50 de cm.

Cât despre iubita lui Laura, Sorin a mărturisit că se simte bine. Nașterea a avut loc puțin mai devreme față de termen, însă totul a decurs foarte bine. Tânăra l-a adus pe lume pe fiul ei și al lui Sorin Pușcașu printr-o operație de cezariană.

De asemenea, prezentatorul WOWbiz a dezvăluit și ce nume a ales pentru moștenitorul său, astfel că Sorin Pușcașu a spus că băiatul lui se va numi Zayn Alexander. Potrivit declarațiilor sale, cu ceva timp în urmă, prezentatorul și iubita lui au vorbit despre acest aspect, mai precis, despre numele micuțului lor, iar Laura a venit cu propunerea și lui Sorin i-a plăcut foarte tare, mai ales că își doreau un nume unic, special, pentru cel mic.

"Ne-am dorit un nume mai special, unic, Zayn mi-a șoptit Laura cândva, iar mie mi-a plăcut foarte mult", a declarat Sorin Pușcașu, în exclusivitate pentru WOWbiz.

În aceste momente, Sorin Pușcașu și iubita lui, Laura, sunt fericiți, puțin obosiți, însă în al nouălea cer de bucurie, dat fiind faptul că a venit pe

lume băiețelul lor.

Totodată, în mediul online, Sorin Pușcașu a împărtășit fericita veste cu fanii săi, povestindu-le că micuțul său s-a născut în această dimineață, la ora 04.15.

„Scopul vieții noastre a venit pe lume in această dimineață la 04:15 (egal 10)❤️

Bine ai venit pe lume Zayn Alexander! Ai venit intr o lume dură și deja ai trecut prin ceva greutăți, dar faptul ca ai reușit, te face cel mai puternic! Să știi ca îți suntem recunoscători că ne-ai ales pe noi pentru a-ți fi părinți, iar eu și cu mami îți promitem ca o sa dam TOTUL și încă puțin pentru tine! Te iubim ♾👼🏻”, a declarat Sorin Pușcașu în mediul online.

Sorin Pușcașu și băiețelul lui

Ce a declarat Laura înainte de a deveni mămică

Înainte de a-l aduce pe lume pe Zayn Alexander, Laura, iubita lui Sorin Pușcașu, a făcut o serie de declarații în mediul online, dezvăluind că, înainte de a rămâne însărcinată nu se simțea pregătită să devină mamă, deși cei din jur și-o imaginau de fiecare dată în această ipostază.

"Cred că toată viața mea am auzit cuvintele astea: Ești făcută să fii mămică! Însă nu m am simțit niciodată suficient de pregătită, mă gândeam eu…că fără studii în psihologie, medicină, fără să mă cunosc suficient și fără o stabilitate financiară, nu am eu nici un drept să aduc pe lume un suflet! Însă știu că sufletul ăsta mic, pe care îl port în pântec, m-a ales pe mine să-i fiu mămică, că a venit la momentul potrivit, și doar când @sorinpuscasuofficial a venit în viața mea! Sunt în extaz de când sunt însărcinată! Mă bucur de fiecare mișcare, de fiecare sughiț al tău, sau poftă a mea! Te iubesc bebelușule, te iubesc dinainte să știu de tine!", a fost mesajul emoționant al Laurei, postat pe contul ei personal.