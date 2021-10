EXCLUSIV Sorin Pușcașu și Laura, dezvăluiri incendiare despre prima lor întâlnire: „Sorin, zicem treaba asta?”

In articol:

Sorin Pușcașu, noul prezentator WOWbiz, și iubita lui, Laura, au acceptat provocarea ”testul cunoașterii”. Viitorii părinți au fost supuși mai multor întrebări din partea prezentatorului Alex Nedelcu. Persoana care cunoaște cele mai multe detalii despre celălalt câștigă joculețul. Cei doi au dat dovadă că se iubesc exact ca în prima zi, motiv pentru care au răspuns corect la aproape fiecare întrebare.

La un moment dat, Laura a fost întrebată când și unde s-a văzut pentru prima dată cu iubitul ei. Cei doi au fost puțin luați prin surprindere de această întrebare, motiv pentru care viitoarea mămică l-a întrebat încă o dată pe iubitul ei dacă vrea să divulge locul unde s-au întâlnit pentru prima dată.

Laura: „Sorin, zicem treaba asta?”

Sorin Pușcașu: „Da, normal, uite ce bine am ajuns!”

Sorin Pușcașu și Laura, în platoul WOWbiz [Sursa foto: Captura Video]

Suspansul a fost eliminat după ce au dezvăluit că s-au întâlnit pentru prima dată fizic acasă la Laura. Până la momentul întâlnirii, Sorin Pușcașu și iubita lui au vorbit doar pe rețelele de socializare.

„Eu stăteam în București, ea era plecată. Era vreme urâtă, nu aveam unde să ieșim și am fost pe la ea”, a explicat fostul concurent de la Survivor România 2021.

Interviul poate fi urmărit integral pe pagina de Youtube WOWnews, acolo unde puteți vedea cât de bine se cunosc cei doi îndrăgostiți, dar și cine a adunat cele mai multe puncte.

Sorin Pușcașu, despre momentul în care a aflat că va deveni tată: „Am inceput sa plangem”

După ce s-a întors din Repulica Dominicană, Sorin Pușcașu și Laura au decis să meargă într-o vacanță în Seychelles, acolo unde au și aflat vestea cea mare. În vacanță, Laura a început să aibă mai multe pofte nefirești, motiv pentru care au decis că a venit momentul să își facă un test de sarcină.

„Noi am incercat de cand m-am intors de la Survivor Romania. Prima luna nimic, a doua luna s-a intamplat. I-am zis dupa ce am luat testul: „Laura vreau sa mi fac o surpriza cu testul”. Am gasit o incapere, era un internet cafe și a mers la baie. A stat vreo 5 minute si eu asteptam, fierbeam afara si vine dezamagita si ii zice ca nu si imi era teama ca poate nu reusim sa facem. Intram in masina si ii zic sa vad testul si abia in masina s-au facut doua liniute, cat a stat in baie ea nu se facuse a doua linie. Am inceput sa plangem, sa ne luam in brate”, a declarat Sorin Pușcașu, la Teo Show. Citește mai multe AICI.

Sorin Pușcașu și Laura [Sursa foto: Instagram]