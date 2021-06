EXCLUSIV Ștefan Ciuculescu a izbucnit în lacrimi în direct! Fostul faimos a spus tot ce crede despre Elena Marin: ”Nu mă așteptam să spună asemenea lucruri”

Stefan Ciuculescu [Sursa foto: Captură Video] 17:28, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ștefan Ciuculescu a făcut primele declarații după competiția fenomen Survivor România 2021, după ce a fost eliminat seara trecută în urma votului publicului. Sportivul a izbucnit în lacrimi, mulțumindu-le tuturor susținătorilor lui, care i-au trimis mesaje după competiția, care i-a schimbat viața. Fostul faimos ne-a povestit, în exclusivitate, despre relația de prietenie dintre el și Elena Marin.

Cei doi au fost apropiați pe timpul șederii lui la Survivor, însă la un moment dat anumite discuții au produs ruptura dintre ei.

Stefan Ciuculescu[Sursa foto: Captură Video]

Ei bine, sportivul spune că între el și Elena nu a existat niciun conflict, însă el a observat apropierile dintre faimoasă și Maria, din tabăra războinicilor, și astfel a decis să nu intervină în subiecte de femei. De acolo, Ștefan este de părere că Elena a înțeles că n-ar mai fi aproape de ea.

”Eu cu Elena nu am avut niciun conflict. Nu mă asteptam sa spuna asemenea lucruri, ca eu m-am indepartat de ea. Eu nu m-am indepartat de ea absolut deloc. Ea s-a regasit in Maria, fiind si ea fata. Si nu pot eu ca barbat sa ma bag in discutiile lor. Si de acolo a realizat ea ca m-am apropiat eu mai mult de Sebi si de Zanni. Dar sunt barbat, nu? Nu pot sa ma bag eu in discutiile voastre pe care le aveti pe plaja. Sunt niste chestii pe care cred eu ca Elena nu le-a gandit si nu le-a spus cu rautate. Dar modul ca o spune si nu ca mi-o spui mie in fata, ca nu era niciun fel de problema. Dar momentul in care i-o spui Mariei ma deranjeaza.

Tocmai de aia am preferat sa schimb si eu atitudinea fata de ea. Poate nu a fost corect, poate ca am gresit, dar asta am simtit sa fac. Si nu-mi pare rau. Nu am intrat in niciun joc. Eu mi-am spus parerea despre Elena realistica din ultimele doua saptamani”, a spus Ștefan Ciuculescu.

Stefan Ciuculescu[Sursa foto: Captură Video]

Ștefan Ciuculescu, despre gestul făcut la adresa Elenei Marin

După ce și-a luat rămas bun de la colegii lui de competiție, Ștefan a făcut un gest de omenie la adresa Elenei. Acesta i-a spus că vrea s-o vadă câștigătoarea Survivor România 2021. După toate neînțelegerile care au fost între ei doi, iată că Ștefan a dat totul uitării, iar la final a îmbrățișat-o pe Elena Marin și i-a urat tot ce e mai bun.

”Am facut acest lucru pentru ca asta am simtit. Am facut acest lucru pentru ca nu sunt o persoana ranchiunoasa. Am simtit asta pentru ca atunci cand am spus ceva, am spus-o la momentul potrivit si momentul ala pentru mine s-a incheiat”, a mai spus Stefan despre gestul făcut pentru Elena, în ediția de duminică seara, după ce a fost eliminat din competiția Survivor.