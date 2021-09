EXCLUSIV Ștefan Ciuculescu, prima apariție alături de frumoasa lui iubita, Marina: „Uite secretul!”

In articol:

Ștefan Ciuculescu și Bianca Comănici, prezentatorii emisiunii „Bărbați vs Femei”, încep să fie tot mai deschiși cu cu fanii lor în ceea ce privește viața lor personală. În cadrul ediției de marți seara, 21 septembrie 2021, bruneta a încercat să îl facă pe colegul ei să dea tot mai multe detalii despre noua lui iubită și relația pe care o au.

Ceea ce nu știau persoanele de acasă este că Marina, iubita lui Ștefan Ciuculescu, se afla în spatele camerelor de filmat. Într-un final, fostul concurent de la Survivor România 2021 a cedat și și-a arătat frumoasa iubită în fața tuturor. Ștefan Ciuculescu i-a promis Biancăi Comănici că îi va întoarce gestul cât de curând, în momentul în care va veni și ea cu noul ei iubit în studio. Marina este o fire mai rușinoasă, susțin iubitul ei și Bianca Comănici, motiv pentru care cei doi nu sunt așa de activi nici pe rețelele de socializare.

Ștefan Ciuculescu: Mari, vino încoace! Haide, vino, că nu am ce să mai fac acum.

Ea (n. red. Bianca Comănici) mă face acum să pot spune niște detalii și niște lucruri. Cât de curând, cum stau eu acum cu Marina vei sta și tu cu…Nu e secretos de fel, el e sincer.Uite secretul deslușit!Marina este mai rușinoasa, că nu este persoană publică.

Ștefan Ciuculescu și iubita lui, Marina! Prima apariție împreună [Sursa foto: Captura Video]

Ștefan Ciuculescu, dezvăluiri despre relația cu Marina: „Locuim sub același acoperiș...”

Ștefan Ciuculescu a dezvăluit că este împreună cu Marina din data de 12 august, iar relația lor continuă să evolueze. El a mărturisit că relația decurge foarte bine și deja s-au mutat împreună.

„Nu sunt genul care să aibă fluturași. Așa cum au văzut și oamenii, nu a fost o eroare de club, nu a fost o eroare de moment, nu este o aventură, mie nu îmi plac aventurile.

Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august, așa că… Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok, în care mă simt foarte bine, sper că e treaba reciprocă și mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august.

(…) Mie îmi plac fetele simple, naturale. Eu sunt foarte romantic. În fine, mie îmi place, mă simt bine, mă simt în largul meu, sper că și ea la fel și sper cu ocazia asta să treacă și ea peste micile momente de gelozie. E normal, când îți place de o persoană, să intervină și chestiile astea mărunte...” Citește mai multe AICI.

Ștefan Ciuculescu și Marina sunt împreună din luna august [Sursa foto: Instagram]