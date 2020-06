Triplu eveniment pentru Andreea Bănică, în cea mai lungă zi din an!

In articol:

Andreea Bănică a sărbătorit cum se cuvine în cea mai lungă zi din an. A și avut ce! Artista a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 42 de ani, 12 ani de căsnicie alături de soțul ei, dar și 23 de ani de relație.

„Anul acesta implinim 23 de ani de relatie si, astazi, 12 de la nunta. ❤️Putini oameni mai stiu acum, dar noi ne-am casatorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit sa fie o zi speciala, sa o tin minte toata viata ca pe cea mai frumoasa aniversare. 🎂👰 I-a convenit si lui Lucian, ca scapa cu un singur cadou. 🤣 Dupa nunta a venit imediat si Sofa, peste ceva ani si Noah, dar cand ma uit la poze retraiesc asa intens ziua aia, de parca ar fi fost ieri. Ma bucur ca am reusit sa avem o relatie asa lunga si frumoasa, ca am fost binecuvantati ca iubirea noastra sa dea roade si ca am mers prin viata impreuna inca de la inceputuri... Sunt indragostita si acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sarut pe faleza cand eram pustoaica... ❤️”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare astăzi.

Ce a făcut Andreea Bănică în cea mai lungă zi din an și cum a fost influențată de eclipsa de soare de astăzi dimineață

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Andreea Bănică ne-a povestit cum a fost pentru ea această zi și mai ales, cum a fost influențată de eclipsa solară care s-a petrecut chiar de ziua ei.

„Ma bucur ca sunt nascuta vara, poate ca de asta sunt si o fire asa solara si ma atrage tot ce inseamna caldura, mare, vara. Iubesc acest anotimp, nu pot decat sa fiu fericita ca am venit pe lume in asa o zi speciala. Imi petrec ziua la Eforie, orasul meu natal si de suflet. Sunt cu familia si cativa prieteni buni, ne simtim foarte bine impreuna, sunt happy ca imi sunt alaturi”, a spus Andreea Bănică.

Andreea Bănică a recunoscut că nu a văzut eclipsa solară, dar recunoaște că este o persoană mai sensibilă indiferent de astre.

„Nu am prins eclipsa solara, nu stiu exact ce impact o sa aiba asupra mea, eu am oricum o fire mai sensibila, dar nu cred neaparat in lucuri de genul asta. Cred ca starea noastra depinde de noi si alegerile pe care le facem sau pe care le-am făcut si de la care nu o putem sa mai dam timpul inapoi. Sunt insa meteodependenta si soarele ma binedispune, asa ca nu pot decat sa sper ca urmeaza sa avem toti o vara frumoasa”, a mai spus artista.