EXCLUSIV. Trucuri pentru a învăța rapid o limbă străină! Silviu și Delia Dragomir ne-au dezvăluit cum se descurcă adulții la acest capitol: ”Avem tot soiul de tactici”

Silviu și Delia Dragomir au pus bazele unei companii care ține cursuri în mai multe limbi străine! Totul a început în anul 2002, în Timișoara, când Silviu a participat la un curs de limba italiană, în urma căruia a rămas dezamăgit.

Nu s-a resemnat și s-a gândit ca alături de soția lui, Delia, să deschidă un centru, care să țină cursuri de limbi străine într-un mod mai plăcut, interactiv, aplicat, eficient. Adică total diferit de ce întâlnise Silviu la cursul de limba italiană.

”Totul a început în 2002, în Timișoara, când am urmat un curs de limba italiană, de care am fost dezamăgit. De ce? Pentru că se învăța în mod arid, ca la școală, într-un mod total neatrăgător. Am ales ca în loc să dau din umeri resemnat, să arat că se poate mai bine. Și așa m-am decis ca alături de soția mea, Delia, să pun bazele unei companii care ține cursuri de limbi străine într-un mod mai plăcut, interactiv, aplicat, eficient. Am vrut să demonstrez că învățarea nu este un proces greu, anevoios, plictisitor. Și cred eu că am reușit, pentru că în prezent, cursurile Eucom îmbină cu succes tehnologia și partea umană, trainer-ul, concept inventat și denumit de noi Agile Learning. Avem un stil de predare contemporan, în pas cu evoluția tehnologiei și cerințele pieței. În plus, ne-am dezvoltat și în zona de evaluare lingvistică, o arie atât de necesară în domeniul business, în procesul de recrutare”, ne-a spus Silviu Dragomir.

Afacerea lor s-a bucurat de succes, căci numai în ultimii doi ani, Delia și Silviu au reușit să ajungă la peste 50.000 de oameni prin programele de cursuri și de evaluări lingvistice pe care le au. ”La cursurile noastre am avut de-a lungul anilor zeci de mii de participanți din peste 90 de companii, pentru că ne adresăm segmentului corporate. În ultimii 2 ani, 2020, 2021, am reușit să ajungem la peste 50.000 de oameni prin programele de cursuri și de evaluări lingvistice pe care le avem”, a spus Delia Dragomir. ”Ne mândrim cu livrarea a peste 150.000 ore de instruire anual, având peste 20.000 de participanți de la 90 de companii, în medie, pe an”, a adăugat Silviu. ”Punem la dispoziție peste 30 de limbi străine, atât cursuri cât și evaluare lingvistică pentru potențiali angajați”, a mai spus acesta.

Silviu Dragomir

Cât de greu învață adulții o limbă străină

Delia Dragomir este de părere că adulții nu absorb atât de rapid o limbă străină, așa cum o fac cei mici. Unul dintre motivele principale ar fi și programul încărcat pe care-l au aceștia. Totuși, Delia susține că stilul de predare este diversificat și astfel, adulții primesc drept „temă” mini-exerciții pe care le pot face, într-un timp foarte scurt, tocmai ca programul lor să nu se aglomereze. Acesta ar fi și un truc pentru ca ei să învețe mai ușor o limbă străină, pentru că după cum spune Delia Dragomir este descurajant să știi că trebuie să aloci, să spunem, 2 ore de studiu neîntrerupt.

”Cu siguranță că adulții nu absorb atât de ușor și rapid o nouă limbă străină, cum o fac copiii. De asemenea, intervine și jobul, un program încărcat care îți lasă puțin timp liber. Dar cred că pentru adulți, cea mai mare motivație în a învăța o nouă limbă este cea profesională. Având această motivație în minte, aceștia pot face progrese și se pot ține de studiu.

Noi avem un stil de a preda diversificat și adaptat nevoilor adulților. Spre exemplu, la cursuri primesc drept „temă” mini-exerciții pe care le pot face în pauza de prânz de la birou, sau înainte de a pleca la lucru. Numim asta micro learning și am observat că acest stil, de a împărți procesul de învățare în calupuri mici, ajută adulții. Pentru că poate fi descurajant să știi că trebuie să aloci, să spunem, 2 ore de studiu neîntrerupt. Însă dacă împarți acele 2 ore pe intervale mai mici, întinse pe mai multe zile, studiul devine mai accesibil, pentru că se poate face în mici reprize, între alte activități mai presante. Avem tot soiul de astfel de tactici prin care ajutăm adulții să includă în programul lor aglomerat și studiul unei limbi. Folosim peste 200 de manuale, iar cursurile sunt personalizate în funcție de specificul industriei și obiectivele cursanților”, a spus Delia Dragomir.

În plus, Silviu Dragomir spune că aceste cursuri sunt benefice pentru angajați, dar și pentru cei care vor să se angajeze. Deja engleza este o limbă pe care ar trebui să o știe orice candidat și cu atât mai bine, dacă mai cunoaște o a doua limbă, este deja un avantaj: ”Desigur că fluența în mai multe limbi străine îi poate ajuta în parcursul lor profesional, mai ales pe cei care lucrează în multinaționale. O limbă străină este o abilitate de care adulții au nevoie la locul de muncă. Spre exemplu, engleza a devenit un „must” pentru orice candidat, iar fluența într-o a doua limbă constituie un avantaj față de alți candidați.

În plus, stăpânirea unor limbi străine ne oferă mai multă încredere în noi. Ne ajută să ne susținem punctul de vedere în ședințe și să putem să accesam pozițiile de top management pe care orice companie le are deschise. Ca să putem să ne facem treaba la job și să ne simțim bine. Ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Că să progresăm, să evoluăm, să ne dezvoltăm, să aflam alte culturi, obiceiuri de unde să putem prelua ce ni se potrivește”.

Delia Dragomir susține că engleza rămâne cea mai populară limbă: ”Cea mai populară limbă străină este în continuare engleza, care este pe primul loc, fiind limba „de bază” în multinaționale. Apoi urmează franceza, germana și româna. Cursurile de limbă română se adresează expaților, iar aceștia sunt fascinați de țara și cultura noastră. Sunt curioși și încântați să ne descopere și să ne exploreze țara”.

Delia Dragomir

Delia și Silviu Dragomir susțin cursuri online dinainte de pandemie

Cei doi soți recunosc că au avut nevoie de multă răbdare în pandemie, căci oamenii au fost mult mai neîncrezători și reticenți. ”Noi ținem cursuri online încă de dinainte de pandemie, prin intermediul conceptului inventat de noi, Agile Learning. Astfel, de ani de zile, cursurile Eucom îmbină cu succes tehnologia și partea umană, trainer-ul. Avem un stil de predare contemporan, în pas cu evoluția tehnologiei și cerințele pieței. Am avut nevoie de multa răbdare și perseverență în perioada Covid. Pentru că oamenii au fost reticenți și neîncrezători. Cu atât mai mult cu cât piața de e-learning era într-o scădere.

Pentru că este nevoie de multă disciplină și determinare ca să poți urma un curs online. Trainerii din echipă sunt nemaipomeniți și au reușit să facă minuni din acest program. De exemplu, avem cursanți care au demarat exclusiv online, erau reticenți și au reușit să progreseze un nivel de studiu în câteva luni, și să fie promovați în cadrul companiei pentru care lucrau. Ba mai mult, unii dintre ei au fost avansați la nivel internațional, fiind relocați în alte țări, în cadrul aceleiași companii. Din ce am văzut, sunt mulți oameni competenți care se lovesc de o promovare din cauza deficitului lingvistic pe care îl au”, ne-a dezvăluit Delia.

Mai mult, Silviu susține că în timpul pandemiei de COVID, cererea pentru cursurile de limbi străine a scăzut. ”În pandemie, cererea pentru cursurile de limbi străine a scăzut din cauza incertitudinii economice, dar și a acomodării oamenilor la noul stil și ritm de lucru. Cu toate acestea, există în continuare interes, mai ales că trăim în era globalizării și atât de multe companii angajează persoane de naționalități diferite”.

Referitor la planurile pe termen lung, Delia și Silviu își doresc să ajute un milion de oameni să avanseze în carieră, prin programele lor, fie prin cursuri sau prin evaluările pe care le oferă.

”Dacă este să vorbim de cifre și scopuri, ne dorim să ajutăm un milion de oameni să avanseze în carieră cu ajutorul programelor noastre, fie că vorbim de cursuri, fie că vorbim de evaluările pe care le oferim. Astfel, sperăm să le facem viața profesională mai bună.

De asemenea, ne mărim echipa, suntem în plin proces de recrutare și avem o mulțime de posturi disponibile în cadrul firmei, pe care vă invităm să le descoperiți pe site-ul companiei noastre. Tot în planurile pentru viitorul apropiat intră și faptul că ne dorim să ne extindem și la nivel internațional. Suntem determinați să facem o diferență în acest domeniu prin inovație constantă și pasiune pentru meseria noastră”, a conchis Delia Dragomir.