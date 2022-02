EXCLUSIV! Tzancă Uraganu a scăpat de munca în folosul comunității, însă mai are un hop de trecut! Artistul, încă vizat de probleme: "Am stabilit cu ei că voi plăti"

In articol:

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Tzancă Uraganu, probleme cu legea

Artistul muncește din greu pentru notoriettaea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

În urma unor amenzi neplătite din anul 2019, Tzancă Uraganu a ajuns să se războiască cu autoritățile. Cântărețul acumulase aproape 30.000 de lei din amenzi, iar statul român nu a putut recupera sumele de bani, motivul principal fiind că Tzancă, autoproclamat milionar, nu avea bunuri pe numele lui.

Autoritățile locale din comuna prahoveană Bucov au solicitat înlocuirea amenzilor cu munca în folosul comunității, însă o instanță din Prahova a respins cererea în cauză. Astfel, Tzancă a câștigat procesul și, momentan, nu mai este nevoit să muncească în folosul comunității.

Tzancă Uraganu explică problema cu amenzile

Cântărețul de manele Tzancă Uraganu a reușit să câștige procesul cu autoritățile locale prahovene, astfel că nu mai este nevoit să facă muncă în folosul comunității. Însă, asta nu înseamnă că se poate relaxa de tot.

Artistul mai are un hop de trecut, în ceea ce privește plata amenzilor înregistrate încă de acum 3 ani.

Până la urmă, acesta s-a înțeles cu autoritățile și au ajuns la un consens. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Tzancă Uraganu a lămurit acest subiect și a clarificat situația în care se află acum și cum va proceda cu plata amenzilor.

"Lucrurile s-au rezolvat, pentru că am câștigat procesul și l-am câștigat pe bună dreptate. Eu nu mai fac parte din localitatea aceea de peste 10 ani și nu aveau niciun drept să îmi pună mie suma aceea în cârcă. Mai am și alte amenzi încă din copilărie din Ploiești de unde sunt eu, dar am început să plătesc la ele. Bine, nu tot, dar cât de cât, am stabilit cu ei că voi plăti la lună, la două luni, încât să fiu la 0.", a declarat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

