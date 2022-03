EXCLUSIV! Tzancă Uraganu rupe tăcerea și vorbește despre cea mai controversată piesă a lui! Va lansa melodia despre război sau a urmat sfatul lui Dani Mocanu?

In articol:

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Tzancă Uraganu, criticat de Dani Mocanu, din cauza piesei despre război

Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

În urmă cu ceva timp, Tzancă Uraganu a postat pe rețelele sociale un fragment dintr-o melodie pe care urmează să o lanseze, despre război. Dani Mocanu a fost vizibil deranjat, având în vedere că, atunci când a fost întrebat, a susținut că niciodată nu ar profita de o astfel de situație. Versurile melodiei lui Tzancă Uragnu sunt următoarele: "Când intru eu în Ucraina, rușii se întorc la Moscova/ Se duc să-mi aducă coroana- pentru că eu sunt rege în Europa".

Contactat de WOWbiz.ro, Dani Mocanu și-a spus părerea sinceră despre ce are de gând să facă Tzancă și cum vede el această situație. Astfel, manelistul nu s-a ferit și a transmis un mesaj cu predilecție către colegul lui de breaslă.

"Să fie sănătoși. Fiecare își câștigă existența cum știe mai bine. Dacă unii au sau nu au scrupule, ei știu mai bine ce au de făcut și ce au în suflet. Eu știu doar atât, vorbesc doar în ceea ce mă privește pe mine, că mai departe, ce fac alții nu mă interesează. Eu nu pot să profit de evenimente precum acesta din Ucraina. Eu dacă mi-am câștigat notorietatea, publicul, banii și faima și tot ce am mai câștigat eu de-a lungul anilor, am câștigat prin munca mea, nu prin a profita de situații urâte precum asta.", a declarat Dani Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Tzancă Uraganu, adevărul despre piesa controversată cu tema războiului

Tzancă Uraganu și-a surprins mereu fanii, reușind și de această dată. Contactat de WOWbiz.ro, artistul ne-a spus totul despre fargemntul din piesa despre război, care a făcut înconjurul internetului. Cântărețul ne-a spus dacă și când va lansa melodia mult așteptată.

"Sincer, nu vreau să scot în momentul de față o piesă legată de acest subiect, pentru că până la urmă suntem oameni. Piesa aceea am înregistrat-o înainte să înceapă războiul și chiar când a început, a apărut un promo. Când am văzut cele întâmplate, sigur că m-am răzgândit și eu și echipa mea de la casa de producție și am decis să amânăm piesa. Nu înseamnă că nu va mai ieși piesa, pentru că nu se referă la cele întâmplate. Este o piesă care dimpotrivă, dacă stai să o analizezi așa cum trebuie. Dar în fine, noi nu vrem să facem treaba asta, atâta timp cât există războiul acesta să profităm și nici măcar nu mi-a venit în cap când a început războiul, eu o înregistrasem înainte.", a mărturisit Tzancă Uraganu în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Tzancă Uraganu a auzit despre părerea lui Dani Mocanu vizavi de piesa lui, însă nu a dorit să comenteze despre acest subiect, motivând că nu îl interesează de alții, ci doar de el. În schimb, ne-a oferit mai multe detalii despre melodie și ce reprezintă ea de fapt.

"Nu se aștepta nimeni la asta, chiar dacă erau vorbe. Nu credea nimeni că va începe războiul, deci piesa nu are nicio legătură. Dar, dacă tot a apărut acest război, ne rugăm la Dumnezeu să se termine cu bine, mai ales că se ridică și toate restricțiile acum, ar fi perfect să se termine și războiul, pentru că ne transmite o stare proastă a celor care urmărim ce se întâmplă. În concluzie, piesa va ieși, pentru că este forță, dar doar după ce se va termina războiul. Să nu zică nimeni că profităm de situație, pentru că nu avem nevoie să profităm de nicio situațșie, noi scoatem doar piese bune.", a adăugat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.