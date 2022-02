EXCLUSIV! Tzancă Uraganu scoate artileria grea! Ce pregătește pentru a-și menține locul în top: "Eu nu vreau să am concurență"

In articol:

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Tzancă Uraganu, secrete din spatele vieții de artist

Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Instagram]

Nimeni nu poate nega succesul colosal de care se bucură Tzancă Uraganu în acest mo,ment. Mulți și-ar dori să colaboreze cu el sau măcar să apară alături de el în public. Într-un interviu acordat echipei WOWbiz.ro, Tzancă Uraganu a spus, în exclusivitate, care este secretul din spatele unei vieți de artist de invidiat.

"Toate astea pleacă de la Dumnezeu. Este loc pentru toată lumea. Fiecare are genul lui, unul cântă mai bine, altul mai puțin. Eu nu vreau să am concurență cu nimeni. Eu sunt foarte mulțumit cu locul pe care mi l-a dat Dumnezeu, nici nu vreau mai mult, nici mai puțin, nici să concurez cu cineva, în primul rând mă înțeleg foarte bine cu toți colegii pe care îi am, majoritatea sunt prietenii mei și să ajute Dumnezeu la fiecare. Cât despre mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru mine și chiar mă simt foarte bine așa cum sunt.", a declarat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Foarte mulți artiști încearcă să îl depășească prin diferite proiecte muzicale inediate, însă publicul tot pe Tzancă îl alege. Cântărețul de manele a deschis și acest subiect și a precizat ce trebuie să facă colegii lui de breaslă, pentru a avea succesul pe care și-l doresc.

"Eu nu sunt un om răutăcios, dacă scoate vreunul melodie bună, dacă e acolo unde trebuie, nu sunt cu ochii pe nimeni, sunt cu ochii doar pe mine, atât. Nu trebuie să ne uităm în grădina altuia, pentru că atunci, a nostră se va ofili. Așa că fiecare om trebuie să aibă grijă de grădina lui.", a explicat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Tzancă Uraganu a scăpat de munca în folosul comunității, însă mai are un hop de trecut! Artistul, încă vizat de probleme: "Am stabilit cu ei că voi plăti"

Tzancă Uraganu, surprize în lanț, anul acesta, pentru fanii lui

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Instagram]

Deși știe că orice ar face, fanii nu îl pun mai jos de locul 1, Tzancă nu vrea să îi dezamăgească și, în acest sens, pregătește ceva cu totul și cu totul special. Artistul ne-a dezvăluit următoarele lui proiecte și ce părere are despre faptul că este atât de iubit de public.

"Am foarte multe bombe pregătite pentru anul acesta. Promit că o să danseze România în fiecare lună, cel puțin de două ori pe lună, o să danseze rău de tot. Asta e vorba mea, când scot o piesă ritmată și de dans, zic: “Va dansa România”. Mă bucur foarte mult că văd pe TikTok, pe la petreceri, mașini care trec pe lângă mine, pe live-uri la oameni, cred că pe orice artist asta îl mulțumește cel mai mult, pentru că astea sunt rezultatele. Datorită publicului putem spune că suntem acolo unde trebuie.", a mărturisit Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Distribuie pe: