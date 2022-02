EXCLUSIV! Ucraina vrea de urgență în Uniunea Europeană! Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria: „Este o situație fără precedent!”

In articol:

Într-un nou mesaj video adresat poporului său și comunității internaționale, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut UE să urgenteze procesul printr-o procedură specială.

In a video address on Feb. 26, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Ukraine should join the European Union and that his country's military is holding out against attackers. “We broke their plan.” pic.twitter.com/vPcCipqKvy

Noul discurs al președintelui vine la începutul celei de-a cincea zile de când Rusia a invadat Ucraina.

Luni dimineața, președintele Zelensky le-a vorbit în special liderilor Occidentului, înainte de mult așteptatele negocieri dintre țara sa și Rusia, de la granița cu Belarus. În discursul său, președintele a insistat asupra includerii Ucrainei în marea familie Europeană ca membră cu drepturi depline în UE.

Integrarea de urgență a unei țări ar fi o premieră în istoria Europei.

„Facem un apel la Uniunea Europeană pentru accederea imediată a Ucrainei printr-o porcedură specială. Ținta noastră este să fim împreună cu toată Europa și, mai important, să fim pe picior de egalitate. Sunt sigur că este drept. Sunt sigur că este posibil”, a transmis președintele Ucrainei în noul mesaj video.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întins și ea o mână Ucrainei, după ce Bruxellesul a anunțat că va susține eforturile de război ale armatei ucrainene.

„Avem un proces în ceea ce privește Ucraina care este, de exemplu, integrarea pieței ucrainene în piața unică. Avem o cooperare foarte apropiată în ceea ce privește rețeaua energetică, de exemplu. Sunt atât de multe domenii în care lucrăm îndeaproape și, desigur, în timp, vor trece la noi. Sunt de-ai noștri și îî vrem în UE”, a declarat Ursula von der Leyen pentru Euronews.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦