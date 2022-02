EXCLUSIV! Un afacerist și-a cumpărat propria stradă în Brașov, spre disperarea unor locatari care depind de acest drum: "Dacă lua altcineva putea să facă orice altceva"

In articol:

Omul de afaceri Ede Erdely a cumpărat de la ANAF strada de acces într-un complex rezidențial din Brașov, în care se află și o școală și o grădiniță.

Președintele asociației de locatari: „Înțeleg că vrea să facă schimb cu primăria pentru avantaje.”

Primăria Brașov nu a participat la licitație din cauză că prețul de 100.000 de euro, solicitat de ANAF și plătit de afacerist, ar fi mult supraevaluat.

În decembrie, anul trecut, ANAF a scos la vânzare strada cu pricina. Prețul de pornire a fost de 100.000 de euro, sumă pe care primăria orașului nu s-a angajat să o plătească. Ede Erdely a fost singura persoană înscrisă la licitație și s-a ales, în final, cu bucata de drum. Deși nu este amenajată deocamdată, proprietarii complexului care depinde de acea stradă își fac probleme vizavi de intețiile omului de afaceri.

„A fost o singură ofertă la licitația ANAF. Prețul de pornire a fost 100.000 de euro, exact cât a oferit și Ede Erdely. Am formulat o petiție cu toți locatarii de aici și reprezentanții unui partid, și am solicitat ca acest teren să fie amenajat pentru a putea fi utilizat de tot cartierul.

Reprezentantul partidului care a ajutat la inițierea petiției: „ANAF câștigă niște bani în plus.”

(...) Dânsul mai are tot felul de terenuri pe care le-a achiziționat. Are o colaborare cu primăria...înțeleg că domnul Erdely ar vrea să-l amenajeze și să facă schimb, ulterior, cu primăria pentru alte avantaje. Am mai auzit de astfel de cazuri cu terenuri, niciodată cu străzi!”, a declarat Președintele Ascoiației de Locatari Avantgarden Tractorul, Adrian Tronaru.

Președintele PMP Brașov, Paul Radu Valentin, a aflat cu o lună înainte că strada va fi pusă în vânzare, așa că a colaborat alături de asociația de locatari a complexului rezidențial ca să militeze pentru amenajarea străzii în folosul oamenilor.

„Se cunoaște că Ede Erdely este în zona asta a oamenilor de afaceri oportuniști. Noi am pornit petiția încă de anul trecut, din noiembrie, de când am aflat că va face ANAF-ul o licitație.(...) Strada respectivă a fost a cuiva care a avut probleme cu legea și i s-a pus sechestru penal pe bunuri, inclusiv pe acest drum. Vânzarea a fost blocată până s-a terminat procesul. Anul trecut s-a ridicat sechestrul și a ajuns în proprietatea ANAF. În decembrie a fost licitația, iar primăria nu s-a dus! ANAF a chemat un evaluator și a scos-o la licitație pentru 100.000 de euro.(...) Dacă primăria decide să-l exproprieze pe domnul Erdely, acesta o poate da în judecată și, în final, ar putea să primească o sumă mai mare sau mai mică, cum s-a mai întâmplat în anumite cazuri.(...) Din treaba asta, ANAF-ul a câștigat niște bani în plus”, le-a spus Paul Radu Valentin, președintele partidului care a ajutat la inițierea petiției (PMP Brașov), jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Acuzat că vrea să facă un profit rapid din toată afacerea, Ede Erdely, cel care a cumpărat strada, se apără și spune că are intenții bune.

„Am cumpărat pentru că se învecinează cu noi, iar dacă lua altcineva putea să facă orice altceva. Pot să îl amenajez eu, pot să îl donez Primăriei, pot să îl amenajez cu ceilalţi proprietari din zonă”, le-a spus Ede Erdely jurnaliștilor BizBrasov.ro.

Primăria Brașov: „ANAF a făcut licitația cum a vrut!”

Primăria a ales să nu participe la licitație pentru că prețul de pornire nu a fost, din punctul ei de vedere, unul evaluat corect. Acum, primăria vrea să negocieze cu noul proprietar al străzii ca să o recupereze.

„Noi am vorbit anul trecut cu ANAF și le-am spus că suntem interesați, ca să nu o vândă unui terț, pentru că nu este în interesul cetățenilor. Marea problemă este că ANAF a făcut o evaluare în 2020, când, în grila notarilor publici se prevedea că valoarea terenului aferent străzii este de 40%. În 2021, când s-a făcut licitația, grila s-a schimbat și spune că este de 20%. Deci, practic, a fost vândut la un preț supraevaluat din perspectiva grilei.(...) Noi am anunțat ANAF că vrem s-o cumpărăm, dar le-am zis să actualizeze prețul la grila din 2021. Ei au făcut licitația oricum. Vom discuta cu proprietarul și, în cel mai rău caz, vom face expropriere, dar tot la valoarea de 20%. Este primul om care cumpără o stradă de la ANAF!”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.