EXCLUSIV Vera Miron, concurenta proaspăt eliminată de la Survivor România, primele declarații după ieșirea din competiție: „Am observat adevărata față a unora dintre ei”

Vera Miron nici bine nu s-a acomodat cu traiul din Republica Dominicană că a și fost eliminată din competiția Survivor România 2021, difuzată pe Kanal D, de joi până duminică, de la ora 20:00.

Consiliul de Eliminare din ediția de duminică a emisiunii a lăsat-o confuză și fără cuvinte pe Vera, care a dezvăluit că nu i-a venit să creadă ca ea este cea care va pleca acasă, de vreme ce Albert, cel care a și propus-o pentru eliminare, i-a promis că nu o va vota dacă iese favorit. Iată că războinicul și-a uitat repede cuvintele.

„Eu eram cel mai potrivit să fiu nominalizat, dar din păcate trebuie să nominalizez eu. Nu-mi place situația asta. Deși m-am atașat mult de persoana asta și mi-a dovedit că este o luptătoare, am observant niște accidentări și cred că ar fi bine pentru echipă să o nominalizez pe Vera”, a declaratAlbert în ediția de diminică a Survivor România.

Vera Miron a fost eliminată din competiția fenomen ce are loc în Republica Dominicană, însă nu înainte de a răbufni la adresa războinicului.

Vera Miron, declarații la cald despre eliminarea de la Survivor România

În cursa pentru eliminare au intrat Irisha și Elena Marin, nominalizată de Zanni, din echipa Faimoșilor și Vera Miron și Maria Chițu, de la războinici. Cele mai puține voturi de susținere din partea publicului a avut Vera, care a este nevoită să părăsească Republica Dominicană, după ce a fost propusă de Albert.

Gestul lui Albert Oprea de a o nominaliza deși i-a promis că nu o va face i-a lăsat un gust amar fostei războinice care l-a acuzat de falsitate, iar acum se plânge că oamenii o jignesc.

Vera Miron spune că pe tot parcursul emisiunii a încercat să fie cât mai autentică, fără a se împrieteni cu ceilalți în alte scopuri.

„Sunt foarte bine, mă relaxez. Nu m-am simțit deloc bine pentru că eu am avut o conversație cu Albert între patru ochi și mi-a spus că dacă va ieși favorit nu voi primi un vot din partea lui. Nu am avut nimic personal cu el, nici măcar nu socializam, dar l-am crezut. Când am văzut votul am rămas surprinsă. Așa am observat adevărata față a unora dintre ei. Putea să nominalizeze pe altcineva. Sinceră să fiu nu vreau să mă vorbesc despre el, am primit foarte multe jigniri, că l-am făcut fals. Nu mi se pare un om corect și de aia nu se înțelege bine cu nimeni, iar în ultimele săptămâni nu a adus nici puncte. Nu vreau să mai zic nimic pentru că nu mai am cuvinte. Atât a fost să fie. De când am intrat în această competiție am fost eu, nu am vrut să intru pe sub pielea nimănui”, a declarat Vera prin Skype, la Teo Show.

Vera Miron: „ Când noi făceam curățenie, ea stătea la soare”

Fosta Războinică nu poate și nu va trece atât de ușor peste ceea ce a făcut Albert în consiliul de eliminare și spune că a enervat-o foarte tare.

Cât despre Maria Chițu, Vera nu are nimic de spus, doar a amintit de conflictul pe care l-au avut atunci când aceasta a trebuit să facă ordine și în locul în care Maria dormea. Cât despre strategii între cele două nici nu s-a pus problema.

„Mi-a promis și de asta m-am supărat foarte tare și l-am făcut fals. M-a enervat foarte tare. Dacă tu îmi promiți și spui că îți pare rău că m-ai votat la primul consiliu și spui că nu mă vei mai vota. Nu mai este echilibrat, nu se mai gândește nici pe traseu ce face. Mi s-a părut ceva...Nu am cuvinte. I-a fost frică...Nu înțeleg.

Nu o să mint, nu am nimic de spus, totul a fost perfect, nu am avut nicio teamă, îmi pare rău că am ieșit. Nu am avut ce strategie să fac cu ea. Ea are 20 de ani, eu 34, eu am experiență, ea nu știu. I-am dat câteva sfaturi. Când noi făceam curățenie, ea stătea la soare. Ăsta a fost singurul conflict cu ea. Trebuia să intru mai demult dar am avut probleme familiale și nu am putut să vin. Am avut foarte puțin timp să mă antrenez”, a mai spus Vera Miron la Ștafeta Mixtă.

Vera Miron, despre Sindy: „Va ajunge până în finală, o să vedeți”

A petrecut foarte puțin timp în Republica Dominicană, dar a fost suficient cât să-și poată facă o părere despre ceilalți concurenți. Sindy a impresionat-o cel mai tare și spune despre ea că are șanse reale de a căștiga Survivor România. Mai mult, aceasta s-a înțeles bine și cu doi concurenți de la Faimoși: Elena și Jador.

„Sindy este un om deosebit, m-am înțeles foarte bine cu ea. Am ajuns la concluzia ei, i-am luat toate sfaturile. A avut mare dreptate. Nu are acordul medicului să intre pe traseu, dar Sindy se va face bine și va ajunge departe, până în finală, o să vedeți. Am plâns, normal că am plâns. Nu m-a enervat, nu am avut nicio treabă cu nimeni. Elena e o fată foarte bună, mă bucur că am cunoscut-o. Jador m-a încurajat”, a mai spus fosta războinică pentru wowbiz.