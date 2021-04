EXCLUSIV. Vera nu se aștepta să fie eliminată de la Survivor. ”Războinica” recunoaște că s-a dus cu tema învățată: ”Am intrat printre ei ca și cum...”

In articol:

Vera a făcut noi dezvăluiri în emisiunea Ștafeta Mixtă. Fosta concurentă de la Survivor România a vorbit despre Albert, cel care a nominalizat-o spre eliminare. ”Războinica” a mărturisit că ea se înțelegea bine cu Albert, însă nici până în acest moment nu a înțeles de ce acesta a votat-o.

Vera susține că nu mai este supărată, chiar dacă a plâns două zile după ce a părăsit emisiunea.

”De la bun început am fost apropiată de Albert. Nu înțeleg de ce m-a votat pe mine, mi-a promis că n-o să mă mai voteze dacă o să iasă din nou favoritul publicului și atunci m-a votat. Asta nu pot să înțeleg eu. Nu aveam absolut nimic cu el. Mi-a zis că nu poate să-l voteze nici pe Sorin, nici pe Starlin, că trebuie să mă voteze pe mine. Și l-am întrebat din nou: Dacă o să fii favoritul publicului, mă vei vota? Mi-a promis că nu.

Și în ziua în care m-a votat, la Consiliul de Eliminare, el tot a încercat să-mi explice anumite lucruri. El voia cumva să audă de la mine că mă simt rău, pentru că eu nu am avut acordul medicului de a intra pe teren. I-am zis că sunt ok, n-am nimic, mă simt bine. El când m-a nominalizat a spus în consiliu că din motive medicale. Dar eu nu aveam nimic grav, adică puteam să joc. N-am avut acordul medicului să intru, dar eu tot am intrat pe traseu”, a povestit fosta concurentă de la Survivor despre Albert.

Citeste si: Vera Miron de la Survivor România, adevărul despre Războinici! Pe cine vede câștigător: „E cel mai bun”

Tânăra a mărturisit că nu primise acordul medicului pentru că se accidentase: Am căzut la primul joc. M-am lovit la abdomen și picior. Vera a mai povestit că l-a făcut fals pe Albert pentru că acesta i-a promis că nu o nominalizează spre eliminare, iar mai apoi a făcut-o.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

” Nu m-am așteptat să fiu eliminată, eu am vorbit cu ele foarte mult lucruri. Mi-a spus că-i pare bine că a vorbit cu un om matur și că s-a descărcat, pentru că era foarte supărat și dezamăgit că el nu avea o prietenie cu ceilalți colegi ai mei. Am încercat să vorbesc cu el și s-a bucurat foarte mult. Faptul că nu s-a integrat cu restul echipei, nimeni nu îl vrea în echipă. El nu prea socializează. Pe mine tot ce m-a deranjat a fost faptul că mi-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt. De asta i-am zis că este fals”, a mai spus tânăra.

Vera la Ștafeta Mixtă[Sursa foto: Captură Video]

”Am venit de acasă cu tema făcută”

Vera a recunoscut că a mers la Survivor România cu temele făcute. Fosta războinica a văzut cine sunt colegii ei de competiție, înainte de Survivor.

” Am venit de acasă cu tema făcută, îi știam pe fiecare în parte, după nume. Când am ajuns acolo, prima dată le-am zis pe nume la toți. Am intrat printre ei ca și cum aș fi fost acolo de la început. Nu m-am dus să mă dau pe lângă favoritul publicului. Nu ăsta a fost motivul meu. Nu m-am dus acolo nici să vin acasă cu trofeul, pentru că sunt oameni de patru luni de zile acolo, au venit acasă cu picioarele rupte și cu probleme medicale. Eu m-am dus acolo pentru aventură, pentru experiență”, a mai spus tânăra.

Citeste si: Vera Miron de la Survivor România, dezvăluiri șocante despre Maria Chițu: „Era geloasă pentru că...”

Vera spune că dacă se apropie bine de Albert de la început, poate că n-ar fi părăsit competiția. Însă cum felul ei de a fi nu este deloc așa, iată că acum se află acasă, în România, și nu la Survivor, în Republica Dominicană.

” Dacă eu mă apropiam de el și știam să mă prefac bine și să merg în continuare, să nu știu nimic, să nu văd nimic, puteam să fiu și eu lângă el, că el e favoritul publicului. Cum a făcut și Maria. Eu nu m-am dus cu chestia asta. E o competiție”, a adăugat Vera.