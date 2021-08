EXCLUSIV! Vesti uriașe pentru fanii Puterea Dragostei! Bianca Comănici este, de azi, șoferiță. Frumoasa brunetă a luat permisul auto!

In articol:

Bianca Comănici este în al nouălea cer și nu este vorba despre faptul că tânăra și-ar fi făcut vreo nouă relație, ci despre cu totul altceva, un lucru pe care și-l dorea de foarte mult timp și pentru care a muncit și învățat mult ca să-l obțină.

Ei bine, câștigătoarea emisiunii Puterea Dragostei nu mai este de acum pieton, ci șoferiță. Astăzi, Bianca Comănici a reușit să-și îndeplinească un vis pe care îl avea de foarte mult timp, acela de a obține permisul de conducere și în final a reușit!

Tânăra s-a apucat de școala de șoferi la finalul anului trecut, mai exact în luna octombrie, iar acum a dat vestea cea mare. Totuși, deși încă nu avea permisul de conducere, Bianca Comănici nu a mai putut aștepta și și-a cumpărat mașina visurilor ei în urmă cu câteva luni.

Prezentatoarea va străluci pe străzile Capitalei la volanul bolidului ei de lux

Bianca Comănici mai trebuia doar să obțină permisul de conducere, căci mașina o are deja. Și nu este vorba despre un autoturism oarecare, ci unul de lux, la care mulți români visează.

Interiorul mașinii Biancăi Comănici [Sursa foto: Captură video ]

Tânăra a optat pentru acest model deoarece consideră că este o mașină rezistentă în caz de accidente, în care s-ar simți mai în siguranță, dar cu care ar fi extrem de prudentă, tocmai pentru că a costat-o o avere.

” Îmi doresc super mult o mașină și să mă plimb așa prin București. Aș vrea o mașină care să fie rezistentă la accidente pentru că mi-e frică să nu o stric.

Este pe gustul meu, nu era chiar ce aveam eu în plan, dar ma bucur ca am gasit-o, ca are principalele dotari, cutie automata, să fie crem pe interior, sa aiba senzori de parcare, sa aiba piele interesanta pe interior si am garantie, foarte important. Ma bucur ca am rezolvat si am scapat de problema. Cu toate ca n-am permis, dar am masina. Stiti cum e vorba aia: n-am casa, dar am BMW. Dar mai bine cumparam casa inainte, dar nu-i problema, e buna si masina”, povestea Bianca Comănic i în urmă cu câteva luni.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]