EXCLUSIV! Vladimir a ales să trăiască în România, dar inima lui a rămas peste graniță, alături de frații ucraineni: „Am absolvit Universitatea de Medicină datorită poporului român! Trăiesc, muncesc și am ce pune pe masă!”

L-am întâlnit pe Vladimir Burgoci în gară, în dreptul centrului de informații pentru refugiații ucraineni. De când a început războiul, Vladimir s-a oferit să își ajute conaționalii ajunși în București ca translator.

Vladimir Burgoci, voluntar ucrainean: „Poporul român este foarte ospitalier!”

Medicul dentist locuiește în țara noastră de peste două decenii. Spune că felul de a fi al românilor l-a convins să rămână aici. Născut în Ismail, un oraș aflat aproape de Tulcea, acesta a mărturisit că a simțit dintotdeauna românește și, în 2000, a obținut și azil în România.

„Trăiesc în România din 2000. Nu am cetățenie română. Din 2014 sunt sub protecția subsidiară a Statului Român, din 2 mai 2014, când au ars în Casa Sindicatelor aproape 50 de persoane. De atunci, trăiesc și lucrez aici. Sunt medic dentist. Tatăl meu, fratele meu, cultura și tradiția poporului român m-au convins să rămân aici. Noi suntem un sat de origine românească. Avem în școală limba și literatura română. Din 2014, de la instalarea noului guvern, a început să ni se interzică să învățăm româna sau au fost mai puține ore. Dacă mă uit la atestatul de absolvire a școlii din satul meu, din 1994, e șocant să văd că eu, cetățean ucrainean, n-am studiat limba și literatura ucraineană. La limba și literatura română sunt 4 din 5 valuri. Am făcut aici facultatea. Poporul român este foarte ospitalier! Am absolvit Universitatea de Medicină datorită poporului român! Trăiesc, muncesc și am ce pune pe masă! Sunt foarte bine!”

Vladimir Burgoci: „Încerc să-mi protejez poporul și nația!”

, le-a spus Vladimir Burgoci jurnaliștilor WOWbiz.

Chiar dacă viața lui Vladimir este în România, o parte dintre oamenii dragi lui au rămas peste graniță. Războiul i-a luat pe mama, fratele și unchiul lui Vladimir pe nepregătite, însă nu și-au pierdut speranța și continuă să lupte în felul lor. Medicul regretă că, în lipsa unui pașaport, nu poate face mai multe pentru ei și ucrainenii care n-au putut fugi din calea invaziei ruse.

„În momentul de față, mama este în Odesa, unchiul meu este în Donbas și fratele meu este în Kiev. Noi, când discutăm la telefon, discutăm scurt, clar, cuprinzător și la obiect. Laconic. Ești bine? Ai nevoie de medicamente, produse alimentare, bani? Atât. Sunt bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta! Unchiul meu este lector universitar, șef de catedră, și are misiunea lui de a o organiza. Fratele meu are misiunea lui de a lucra în Kiev. Noi toți avem misiunea noastră!(...) Dacă aveam pașaport românesc, săream repede gardul în Ucraina să văd ce fac și mă întorceam înapoi! Puteam să fac și mai multe lucruri...puteam să scot refugiați!”, a spus îndurerat Vladimir Burgoci.

Medicul este recunoscător pentru ceea ce i-a oferit România și acum, în vreme de război, face tot posibilul să ușureze comunicarea între autoritățile noastre și refugiați, astfel încât ucrainenii să fie cât mai bine primiți.

„Eu, ca medic, sunt momentan fără job și am posibilitatea de a veni ca translator aici. Lucrez cu Poliția Română, cu Jandarmeria Română și cu ISU. Încerc, cumva, să-mi protejez poporul și nația! În două săptămâni am slăbit 8 kg și jumătate! Am ajuns slim fit! Fă ce poți, acolo unde ești, cu ce ai și din ce poți! Deschide ochii, destupă urechile! Eu mulțumesc foarte mult poporului român pentru ceea ce face pentru noi, pentru că v-ați luat din pâinea de la gura voastră, chiar dacă și în România există foarte mulți oameni nevoiași! Stimă și respect!”, a adăugat Vladimir Burgoci pentru WOWbiz.ro.