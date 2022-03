EXCLUSIV! "Vreau liniște pentru copiii mei" Cristina Spătar nu mai vrea să audă de fostul soț!

In articol:

Cristina Spătar este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală românească. Are o vechime mare în lumea artiștilor, hiturile ei fiind cunoscute de toată lumea. Prerioada pandemică și-a pus grav amprenta asupra ei și familiei sale, dar acum a revenit pe sticlă și e gata să continue să își trăiască visul.

Cristina Spătar, jignită de actuala fostului ei soț

În cadrul unei emisiuni TV, Cristina Spătar a vorbit despre partenera de viață a fostului său soț, aducându-i acesteia mai multe acuzații. Cristina Spătar și fostul său soț s-au iubit nebunește vreme de 8 ani. Ulterior, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite în viață. Împreună au doi copii minunați, însă, chiar dacă au devenit părinți, cei doi nu își mai vorbesc nici în ziua de astăzi. Cei doi copii sunt alături de mama lot, întâlnindu-se cu tatăl lor din când în când.

Fostul soț al Cristinei Spătar este căsătorit acum cu Larisa, actuala sa soție, cea care i-a dăruit și un copil.

Se pare că femeia ar vorbi urât la adresa Cristinei Spătar, lucru peste care artista nu poate trece cu vederea. Cristina Spătar o acuză pe actuala soție a fostului său soț că și-a clădit o imagine pe spatele numelui ei.

Cristina Spătar nu vrea să mai audă de fostul soț și actuala lui

Cristina Spătar este mereu o persoană transparentă, un om dedicat și sincer în tot ceea ce face. În ultimul timp, a fost implicată în diverse controverse legate de viața de familie, chiar dacă și-a văzut de treabă și s-a concentrat asupra proiectelor sale muzicale. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro,

Cristina Spătar a oferit și ea o replică referitoare la vorbele urâte, primite din partea actualei fostului său soț.

"Nu vreau să comentez pe acesta temă. Asta ar însemna un război și am nevoie de liniște pentru copiii mei. Chiar am nevoie de liniște. Vizavi de acești oameni nu vreau să mai fac comentarii, chiar nu mai vreau. Am avut destul în ăștia 6 ani. Nu mai vreau. Nu vreau să mai deschid subiectul ca să nu se creeze acel boomerang, în care o să existe mereu discuții și nu vreau să le mai creez. Prefer să las lucrurile așa, să aplanez. Dacă vreodată o să mai fie vorba despre treaba asta, nu mai vreau să discut despre fata asta. Chiar nu mă interesează femeia în sine. Nu văd ce aș câștiga dacă aș vorbi despre asta. Vreau liniște pentru copii, atât vreau.", a declarat Cristina Spătar, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.