Vizibil afectată de retrăirea acelor momente, Patricia, ținându-l în brațe pe Antonio, fiul ei și al lui Dani Vicol, abia vorbea. Nu avea stare, își tot muta copilul de doar 7-8 luni de pe un picior pe altul și se întrerupea adeseori, trecea de la o idee la alta, parcă și acum sperând că totul este doar în coșmar din care, odată și odată, se va trezi.

Citeste si: Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! Inculpatul a fost chemat de urgență în țară

Citeste si: Decizie de ultimă oră a familiei victimei lui Mario Iorgulescu! Iubita tânărului decedat în accident i-a făcut plângere penală lui Mario! ”A folosit autoturismul său ca pe o armă!” EXCLUSIV

”La 5.00 dimineața m-a sunat mama, dar nu am auzit telefonul. Mă luase un somn atât de profund încât nu am știu nimic. Ultima dată am vorbit cu el la 2.30, și la 3.06 s-a întâmplat accidentul. L-am întrebat dacă mai stă (Dani Vicol era plecat la un eveniment în familie, n. red.), că aștept să vină acasă și mi-a spus să stau liniștită, că mai stă puțin și vine.... Și m-a luat somnul. Dimineața la 5.30, la 5.00 și ceva, a venit mama, că stăteam separați, iar când a venit mama, m-am speriat că am văzut-o la ora aia. Mi-a spus că sunt niște probleme acasă, că nu știu ce s-a întâmplat cu tata, niște lucruri fără importanță. Mami m-a mințit, dar nu prea am dat importanță. M-am îmbrăcat, am luat băiatul și atunci îmi spune mama să îmi iau schimburi, să iau ce trebuie la băiat. Eu i-am spus că nu îi mai iau nimic, că are Vicol în mașină. Și o și întreb dacă Vicol e acolo și ea îmi spune că da...”, povestește Patricia, văduva lui Dani Vicol, victima lui Mario Iordgulescu.

Lucrurile, din acel moment, au început să se precipite, iar intuiția feminină a început să funcționeze. Chiar dacă, din păcate, intuiția ei prevestea cel mai negru coșmar al unei femei care se visa în fața altarului alături de alesul inimii sale și de rodul iubirii lor, un băiețel cuminte foc, Antonio.

”Era o grămadă de lume, dar Vicol nu era... Am vrut să iau telefonul să îl sun... A luat telefonul tata de la mine și mi-a spus, în primă fază, că și-a rupt picioarele. Fără să știu de accident, fără să știu nimic, am întrebat ce s-a întâmplat, voiam să plec la spital, dar nu mă ducea nimeni la spital, mă țineau închisă în casă. M-au păcălit, îmi ziceau că trebuie să meargă ei, că e poliție, că... La un moment dat mi-am dat seama singură, după cum se uita lumea la mine, se uita lumea la mine de parcă eu eram problema... Mi-am dat seama că era ceva mult mai grav. Și atunci am întrebat dacă a murit și tata, plângând ca un copil, mi-a spus ”Da, tată, a murit”...”, mai spune Patricia, văduva lui Dani Vicol.

Iar din acel moment, pentru Patricia, văduva lui Dani Vicol, a început coșmarul. Și a apărut dorința de a i se face dreptate, pe măsură ce detalii ale cumplitului accident erau aflate. ”Mi-a spus că un băiat de 24 de ani, de-o seamă cu el, nu știam cine e, că e cine e sau ceva de genul, mi-a spus doar că avea o mașină foarte puternică, că era beat, drogat și că avea o viteză imensă și că a intrat în el frontal și că a murit pe loc. (...) Vărul meu era în spate lui Vicol, la 5 minute, și mi-a spus că, atunci când a coborât la el se aștepta să îl găsească în mașină, să îl dea jos, să meargă la spital. Dar, de fapt, el nu mai era în mașină, ci era pe câmp. A venit o asistentă și s-a dus la el (la Dani Vicol, n. red.) și i-a zis vărului meu că nu mai e nicio șansă. În ziua aia... nu am putut să fac absolut nimic...”, mai spune ea.

Mai mult, ne-a dezvăluit Patricia, logodnica lui Dani Vicol, situația medicală a celui care i-a ucis bărbatul, Mario Iorgulescu, este una departe de ceea ce a prezentat familia acestuia, ea fiind convinsă că nu era nici pe departe atât de gravă. ”Vărul meu mi-a spus că s-a dat jos din mașină (Mario Iorgulescu, n. red.) pe picioarele lui, că stătea puțin aplecat și a spus că ”Nu mă doare nimic”. Atât i-a spus... S-a dat jos din mașină! (...) Nu ai cum să ai o problemă gravă și să te dai jos din mașină pe picioarele tale. Chiar dacă era drogat, că am înțeles că drogurile te fac să nu mai simți durerea, dar odată ce ai organele sparte și lucruri d-astea grave, eu nu cred că mai ai cum să te ridici”, a mai spus Patricia, logodnica lui Dani Vicol, despre ce s-ar fi întâmplat, în acea dimineață fatidică, cu Mario Iorgulescu.

Patricia, văduva lui Dani Vicol, vrea pedepsirea lui Mario Iorgulescu

”Sinceră să fiu, ar fi o pedeapsă prea mică să moară... A murit și gata, nu mai știi nimic. Îmi doresc să stea să sufere, să se chinuie de acum încolo încă 24 de ani. Când o avea copilul meu 24 de ani să vină și să se târască în fața lui, asta îmi doresc. Vreau să plătească, să simtă zi de zi ce simt eu. Moartea e o pedeapsă prea mică pentru el. (...) Probabil de aia nici nu a murit, Dumnezeu nu avea nevoie de un criminal”, spune, parcă mai crudă decât ar putea fi o tânără de 22 de ani, Patricia, logodnica lui Dani Vicol.

Logodnica lui Dani Vicol, plângere penală pentru Mario Iorgulescu

În urma cu ceva vreme, familia lui Dani Vicol, reprezentată de iubita acestuia și de fiul tânărului, au decis sa apeleze la instanta împotriva lui Mario Iorgulescu. Din acest motiv, Patricia Esmeralda Minca, femeia cu care Dani Vicol avea o relație și care i-a născut acestuia, în luna mai, un băiat, pe Antonio, a depus o plângere penala împotriva fiului șefului de la LPF.

"Arăt faptul ca formulez aceasta plângere penala potriva numitului Iorgulescu Gino Mario deoarece consider ca modul în care a acționat, în calitate de conducător auto a dus la producerea accidentului ce a avut consecințe dezastruoase asupra întregii familii, solicitându-va sa aveți în vedere ca în urma administrării probelor, inclusiv retinerea infracțiunii de omor în sarcina acestuia. Cel puțin eu consider ca numitul Iorgulescu Gino Mario a folosit autoturismul sau ca pe o arma, rezultatul fiind deja cel cunoscut, concubinul meu, Vicol Daniel Andrei, decedând pe loc neavând nicio șansă de supraviețuire. (...) doresc sa achit toate cheltuielie generate de expertizele medico-legale și tehnice auto, pentru urgentarea soluționării dosarului", se arată în plângerea făcută de fosta logodnică a lui Dani Vicol, victima accidentului produs de Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, accident cumplit! Victima a murit pe loc

Pe 8 septembrie, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, care se deplasa duminică dimineaţă cu un autoturism marca Aston Martin pe Şoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanţa, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 ani, care a murit pe loc, au explicat surse din Poliţie.

Familia Iorgulescu și-a exprimat imediat durerea, când a transmis în dimineața următoare un comunicat în care anunță cât de mult regretă cele întâmplate, mai ales că în accident un tânăr a murit care a lăsat în urma sa doi copii minori. „Cu o durere imensă în suflet, vrem să aducem la cunoștința oamenilor regretul nostru, care nu încape în cuvinte, față de tragicul accident care a avut ca urmare decesul tânărului de vârstă cu copilul nostru, Mario. Transmitem condoleanțe sincere familiei îndoliate, durerea noastră fiind de nerostit. Toate rugile noastre se îndreaptă către Dumnezeu, gândindu-ne că situația putea fi cu același deznodământ și pentru copilul nostru, aflat acum în stare gravă la spital. Suntem copleșiți de lacrimi și de durere în urma tragicului accident din dimineața de 8 septembrie și sperăm ca oamenii, opinia publică, să înțeleagă clipele grele prin care trecem și noi, și cealaltă familie. Gabriela si Gino Iorgulescu", era mesajul transmis de familia lui Mario Iorgulescu după accidentul în care Dani Vicol și-a pierdut viața.