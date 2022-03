EXCLUSIV! WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, primele declarații pentru WOWbiz, după ce a câștigat finala: "Nu înțeleg foarte mult din ce se întâmplă"

In articol:

WRS este cel care va reprezenta România la Torino, în cadrul concursului internațional Eurovision. Acesta a fost ales atât de juriu, cât și de public să fie el cel care va cânta în numele țării noastre în Italia.

WRS, primele declarații după ce a câștigat finala Eurovision

Piesa pe care o va interpreta se numește "Llamame" și are un ritm latino, plăcut ascultătorilor.

Oficial, am aflat cine va fi reprezentantul României la Eurovision 2022, în Torino. Este vorba despre WRS, care a interpretat piesa "Llamame". La finală, a fost prezentă și echipa WOWbiz.ro, care a fost martor la toate evenimentele serii. Imediat după ce a aflat că el este câștigătorul etapei finale din cadrul seleciei naționale către Eurovision, WRS ne-a dezvăluit primele impresii.

“Sunt copleșit! Nu înțeleg foarte mult din ce se întâmplă, abia aștept să beau un pahar. Am lucrat intens în ultimele săptămâni, am lucrat foarte mult în ultimii ani și mă bucur că acum rezultatele se văd. Mă așteptam să câștig pentru că mă cunosc și sunt foarte, nu neapărat competitiv, însă gândesc foarte mult înainte să iau o decizie. Aveam piesa în laptop, printre alte zeci de piese, am ales-o pe aceasta pentru că știam că are ceva special și știam că pot construi un show foarte frumos pe ea. Show-ul a crescut de la ediție la ediție și se pare că publicului și juriului i-a plăcut. Mă bucur foarte tare că o să vadă o Europă și o lume întreagă piesa și o să ne vadă ca români, pe scenă. Sper să dau ce-i mai bun și o să fac tot ce îmi stă în putință.”, a declarat WRS, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alături de WRS, au mai concurat încă 10 voci de excepție, dar care nu au reușit să îl întreacă. Acesta ne-a mărturisit cine dintre participanți a fost cea mai mare competiție a lui, dar și ce performanțe l-au impresionat.

“Nu mi-a fost frică de nimeni, pot să schimb cuvântul în admirație, pentru că pentru mine e greșit să compari artiștii, pentru că suntem, prin arta noastră, atât de diferiți și suntem foarte sensibili în ceea ce privește arta noastră. Mi-au plăcut două acte foarte mult și m-a impresionat în continuare Dora, prin vocea ei și Gabriel și Kyrie, toți zece de fapt. Fiecare are ceva și ziceam “Mamă, cum cântă”. Eu îi apreciez pe fiecare pentru ce fac și nu sunt fals pentru că știu ce înseamnă să muncești în spate zeci, sute de ore, ca să livrezi 3 minute. E o presiune imensă.”, a mai spus WRS, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cine l-a susținut pe WRS la Eurovision?

WRS nu a fost singur în etapa finală, ci a avut alături, în sală, oameni dragi, care i-au dat putere și încredere să fie cel mai bun. Acesta ne-a spus cine anume l-a susținut în seara cea mare.

“Dintre oamenii mei dragi, alături de mine, în această seară, a fost mama, sora mea, care mă ajută, eu ca un fel de asistenta mea, producătorul piesei, dansatorii mei de pe scenă și doi oameni dragi din echipa mea de producție, care m-au ajutat și învățat tot ce știu până acum în ale muzicii.”, a povestit WRS, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Este pregătit WRS să ne reprezinte la Torino?

În luna mai, WRS va trebui să meargă la Torino, în Italia, pentru a ne reprezenta la concursul internațional Eurovision. Întrebat dacă este pregătit să o facă, artistul a oferit un răspuns fabulos, afirmând că își dorește marele trofeu.

“O să fac tot ce îmi stă în putință. Am un spirit critic destul de ridicat, astfel încât să îmi dau seama cum pot aduce show-ul ăsta cât mai sus în clasament și poate chiar să câștig. Ar fi tare să câștig!”, a mărturisit WRS, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.