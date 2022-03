EXCLUSIV. Xandra, despre începutul greu în muzică! A fost susținută doar de familie: ”Nu am povestit nimănui până acum”

In articol:

Alexandra Șipoș (Xandra) a vorbit pentru WOWbiz.ro despre prima ei iubire, muzica. Artista ne-a mărturisit că s-a născut cu talentul pentru această artă, mama ei spunându-i cum doctorii au rămas uimiți de puterea și sunetul muzical scos, în primul moment în care a luat contact cu viața.

Xandra ne-a dezvăluit că muzica vine din familie: ”Sunt mândră să spun că unchiul meu a fost unul dintre fondatorii trupei Krypton și basistul formației pe o perioadă destul de lungă. El de altfel, a contribuit și la compoziția melodiei “Fata Morgana”.

Cine a susținut-o pe Xandra pe drumul în muzică

Xandra a vorbit și despre un moment din viața ei, pe care nu i l-a mai povestit nimănui. În urmă cu câțiva ani, artista a avut parte de o experiență neplăcută din partea unei profesoare, care i-ar fi spus că această meserie nu e de ea. Astfel, Xandra s-a ambiționat și a continuat să cânte, obținând zeci de trofee naționale și internaționale, având un succes imens în muzică.

”Părinții mei și bunica mea. Fără ei știu ca nu as fi fost ceea ce sunt astăzi. Deși am fost foarte încercată și am avut parte de experiențe neplăcute în acest domeniu, ei mi-au fost alături în fiecare moment. O să îți povestesc ceva ce nu am mai povestit nimănui pana acum. Probabil te-ai fi așteptat să spun că am fost susținută de o profesoară anume de canto sau poate de oameni de muzica din România. Nu a fost așa…mereu am fost lăudată de ei, dar niciodată susținută.

Nu au făcut nimic pentru mine, ba chiar am auzit de la o anumită așa zisă profesoară, fără studii superioare în muzică, să mă las de meseria asta ca nu este pentru mine. Mi-am dat seama că a spus-o din frustrare și am continuat pe drumul meu, câștigând peste 60 de trofee naționale și internaționale. Mi-am reprezentat țara încă de mică și la concursuri internaționale, castigand premii importante.

La 16 ani câștigam 2 premii la unul dintre cele mai mari concursuri muzicale din România, “Festivalul național de muzica ușoară de la Mamaia”: locul 1 și premiul presei. Am fost lăudată chiar de compozitorul melodiei “Halo” by Beyonce, E. Kidd Bogart, asta după ce am făcut un cover al melodiei. Pentru mine lucrurile acestea au contat enorm și m-au ambiționat să fiu mai bună pe zi ce trece și sa muncesc mai mult pentru visul meu”, a mai spus Xandra, pentru WOWbiz.ro

Xandra a vorbit și despre cât de greu este ca artist, la început de drum. Cântăreața lucrează, în prezent, la mai multe proiecte, pe care urmează să le lanseze.

” Este foarte greu și acum. Mai ales că, pe plan personal sunt independentă. Lucrez la multe melodii pentru proiectul “Xandra”. La activ am peste 20 de melodii și abia aștept să le lansez. Dar nu sunt singură, am 2 oameni minunati, 2 artiști talentați care sunt alături de mine și facem o echipa minunata: Alexander Avram și Vladof”, ne-a mai spus Xandra.