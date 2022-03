EXCLUSIV! Yulia și Katerina sunt surorile nedespărțite care au scăpat din Kiev înainte de asediu: „Ne-a fost teamă că nu vom mai ajunge aici!”

In articol:

Kievul a fost, de la începutul invaziei, ținta multor atacuri din partea armatei ruse, dar nu a fost cucerit până acum. Conform celor mai recente informații din zonă, marele convoi militar care se pregătea să ia cu asalt capitala Ucrainei este blocat la aproximativ 25 km în afara orașului.

Yulia: „Probabil că situația se va înrăutăți în Kiev în următoarea săptămână.”

Yulia, fiul ei Maksim și sora ei Katerina vin din Kiev

Când au văzut că forțele ruse încep să bombardeze Kievul, Yulia și Katerina au hotărât să plece cât mai repede de acasă, ca să nu riște să fie prinse dacă orașul va fi înconjurat. Pentru că una nu poate fără cealaltă, au părăsit Kievul împreună, în mașină, cu fiul Yuliei, Miron, și câțiva prieteni.

Drumul până la Ambasada Ucrainei din București, însă, a fost unul anevoios. După zile întregi de „strecurat” prin regiunea Kievului, au avut de răbdat la granița cu România, complet aglomerată de ucrainenii care fugeau de război.

Citeste si: Bijuteriile pe 4 roți ”uitate” în Iași, după războiul din Ucraina. Aeroportul, expoziție în aer liber. Un Rolls Royce Wraith este vedetă (FOTO)- bzi.ro

„(Yulia) Venim din Kiev. Unele zone din oraș sunt mai calme, în altele se trage. Bărbații noștri apără Kievul de trupe rusești. Soțul meu este în Forțele de Apărare Teritoriale. Deocamdată este liniște în Kiev. Probabil că situația se va schimba în rău în următoarele două zile, sau poat chiar o săptămână. Am ajuns în București cu mașina, împreună cu prietenii noștri. Ne-a luat 10-12 ore doar să trecem granița în România. (Katerina) Am călătorit timp de 3-4 zile doar în regiunea Kievului. După am trecut din Chernivtsi în România. (Yulia) Cât de sigur este să călătorești depinde de fiecare drum în parte. Uneori poți să dormi pe drum în mașină”, le-au spus Yulia și Katerina jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Maryna și fiica ei de 10 ani au fugit din calea bombelor, în România! Familia din Ucraina stă ascunsă sub casă: „Am luat pături, mâncare și apă, dar nu știm ce s-a întâmplat între timp”

Katerina: „Vreau să plecăm în Italia, la prietena mea.”

Yulia și Katerina au intrat în România prin vama Siret, unde cozile cu refugiați se întind pe mai bine de 10 km zilele acestea. Problema cea mai mare nu este așteptarea la graniță, însă, ci posibilitatea de a nu ajunge acolo din cauza crizei de combustibil din inima Ucrainei și a drumurilor fără indicatoare.

Chiar dacă se bucură să fie în siguranță în România, Katerina își dorește să o vadă din nou pe prietena ei din Harkov, stabilită de câțiva ani în Italia.

„Am ales drumuri mai puțin circulate, departe de orașe, și de aceea a și fost un drum foarte lung. Am făcut 10 ore doar până la Cernivtsi. În mod normal durează 5 ore, dar nu mai sunt indicatoare. Toate au fost distruse pentru a încurca armata rusă. Ne-am folosit de telefon ca să ne ghidăm. Este foarte, foarte greu să călătorești în Ucraina acum. Benzina este greu de găsit în anumite regiuni, cum ar fi, de exemplu, Kiev. Motorina și GPL-ul sunt mai ușor de găsit. Aproape de graniță este ok. Ne-a fost teamă că nu vom mai ajunge aici! Am o prietenă din Harkov, dar locuiește în Italia acum. Bunica ei locuiește încă în Harkov și a pierdut legătura cu ea. Este în partea care este bombardată zi de zi. Este teribil! Vreau să plecăm în Italia, la prietena mea, în Palermo”, a mărturisit Katerina.