EXCLUSIV Zanni, despre traumele din copilărie! Dezvăluiri cutremurătoare: „Poate nu mai eram...”

Zanni de la Survivor România

Zanni este marele câștigător al competiției Survivor România 2021. Viața Faimosului a fost una plină de greutăți, însă fiecare experiență l-a făcut să fie și mai puternic. Viața lui s-a schimbat atunci când și-a făcut curaj și i-a dat mesaj lui Alex Velea. Invitat în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, el a mărturisit că Alex Velea și Antonia sunt familia lui.

A fost o perioadă în care artistul nu a mai avut motivație să continue cu nimic, iar în acel moment a avut mai multe gânuduri negre.

„Eu nu stiam ce să mai fac cu viata mea inainte să îi dau mesaj lui Alex Velea. Nu mai voiam sa fac nimic, nu mai voiam sa tund, sa tatuez, era un of continuu. Alex Velea mi-a dat speranță. Aveam la un moment dat niste ganduri super nasoale, nu vreau sa intru in detalii, poate nu mai eram.

Cand ma gandesc la familie, ma gandesc la Alex, Antonia, toată familia lor si toti prietenii lor sunt familia mea. Cine este langa ei este si langa mine. Mie de mic imi placea sa filmez, sa ma postez pe Facebook. Sunt multi care sapă în trecutul meu si văd ce postam in urmă cu cativa ani. Mi-a plăcut mereu să mă filmez, să postez și am stiut cumva ca eu as putea să fac asta si că exista un loc pe pământul ăsta si pentru mine. Dar nu mă gândeam că o să se întâmple, e o sansă la un milion.

Eu nu am avut momente usoare sau grele, totul a fost greu. Dar pentru mine greul a fost normal. Si cand am fost dat afara in strada, am inceput sa rad, mi-am luat bagajul si am plecat. Eram entuziasmat că plecam intr-o calatorie noua. Aveam 17 ani cand am fost dat afara de tot, cu bagaje in stradă. M-am apucat de tuns, viata mi-a dat o palmă. Iti dă viata capace, trebuie să înveti să le iei si să inveti sa râzi. Orice s-ar intampla, nu te smiorcai. Eu am ras mereu cand s-a intamplat ceva. Nu a fost nimic suficient de dramatic incat sa ma opresc”, a declarat Zanni, în exlcusivitate pentru Wowbiz.ro.

Zanni, dezvăluiri despre mama lui naturală

Zanni a vorbit și despre mama lui naturală. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost abandonat la maternitate de femeia care l-a adus pe lume. El a fost crescut până la vârsta de 14 ani de mama Teo, pe care a considerat-o ca mama lui naturală. Relațiile dintre cei doi s-au răcit, iar el a fost dat afară de la casa de copii.

„Dacă mama m-ar căuta mâine, nu ar exista reactie. De fiecare data cand m-a vizitat nu am simtit nimic. Oricum mă caută multi oameni de cand sunt castigator, de cand mi s-a schimbat viata. Oamenii te iubesc mai mult din momentul in care viata ta se schimba in bine. Mama m-a cautat prima data cand eram mic. M-a pierdut imediat ce m-a născut, m-a lăsat acolo în maternitate. M-a vizitat cam câte degete am eu la ambele mâini. Ultima dată a fost acum doi trei ani.

Cand o sa ma ajung eu, o să o caut si o să o ajut. Mama nu e familia mea, pentru că nu a avut grijă de mine. Eu sunt familia mea. Eu sunt sora mea, sunt fratele meu, sunt iubitul meu, sunt seful meu.

Mama Teo a avut un rol important, dar nu mai are. Nu a fost sa fie sa vorbim in continure. Am incercat sa mai vorbim, dar nu mai e ce a fost, pentru ca ne-am despartit in niste conditii nasoale. As vrea uneori sa fiu mai iubaret, sa acord mai multa importanta. Dar apoi imi spun singur ca oamenii aia nu mi-au acordat importanta cand aveam nevoie. Am iubit-o foarte mult si m-a afectat ca ma certam cu ea si ma afecteaza ca daca ar vedea aceste declaratii… Ea e constienta de ce s-a intamplat si de relatia dintre noi. Nu pot sa vorbesc cu dragoste, pentru ca oamenii aia la un moment dat s-au descotorosit de mine si mi-au facut vânt”, a mai spus artistul.