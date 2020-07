In articol:

Mimi a reușit pe parcusul a câțiva ani să le subclaseze la numărul de followeri chiar și pe Alina Ceușan sau Carmen Grebenișan, considerate poate pilonii de bază ai volg-ului din România.

Cu firea ei mereu jovială, râzând și cu o atitudine glumeață, Mimi a luat cu asalt atât YouTube-ul cât și Instagram-ul, unele dintre cele mai accesate platforme de entertainment din lume. Cu mulă muncă, sau poate că este vorba de mult talent, sau chiar ambele, Mimi a doborât pe oricine i-a stat în cale, pe drumul său spre cucerirea definiției de ”influencer”. Făcând parte din tânăra generație care a crescut cu Internetul, Mimi nu a întâmpinat probleme când a venit momentul să se afirme, aceasta fiind în prezent „iubită” de o comunitate alcătuită din 1 milion de urmăritori, pe platforma ei de Instagram.

Recent, tânăra vedetă le-a povestit urmăritorilor că a trecut printr-o perioadă grea, în care nu a putut produce materiale pentru platformele ei din mediul online. Absența acesteia a fost resimmțită de fani, așa că Mimi a fost nevoită să vorbească:

”Am avut o perioada mega dubioasă. A fost rea, nu am putut să lucrez, nu am putut să fac nimic. Mă simțeam rău cu mine, pentru că nu puteam să fac nimic. Era un cerc vicios oribil. Astăzi am lucract pentru prima dată... se simte atât de bine să faci lucuri după ce nu ai facut-o perioadă... Dacă aveți o perioadă proastă, vă recomand să incercați să faceți orice ce vă face să vă simțiți productivi.”, a vorbit Mimi cu sinceritate, cu urmăritorii ei.