”Există o aplicație de influenceri și nu mai plătești” Brigitte Pastramă, tratată regește în Dubai, datorită statutului de vedetă în România. Ce beneficii are bruneta în țara milionarilor?

Brigitte Pastramă este una dintre vedetele din România care a ales să investească în imobiliarele din Dubai.

Bruneta, afaceristă aici și cu mai multe proprietăți în palmares, după câteva experiențe neplăcute prin care au trecut copiii săi, a ales să înceapă demersurile pentru a se muta din România.

Dubaiul a fost prima sa opțiune, căci spune că acolo fata ei va fi ferită de multe pericole, precum alcoolul sau substanțele interzise.

Brigitte Pastramă, celebră și în Dubai

Însă, ca să își cumpere o casă și o mașină acolo, Brigitte recunoaște că a făcut multe sacrificii. Doar că, pe măsura sacrificiilor, de ceva vreme, sunt și beneficiile și oportunitățile pe care le-a descoperit acolo.

Soția lui Florin Pastramă spune că, deși a plecat din România unde este cunoscută la fiecare pas, nici acolo nu a dus lipsă de admiratori.

A cunoscut o comunitate frumoasă de români, plus că sunt și turiști din țara noastră care au văzut-o și și-au dorit să se fotografieze cu ea.

Iar asta nu este tot, dacă aici avea anumite beneficii pentru că este vedetă, nici în Dubai situația nu stă diferit.

Bruneta spune că, datorită comunității mari de fani pe care o are în mediul online, în Dubai are anumite oportunității, de care nu se poate bucura oricine.

De exemplu, faptul că lumea a recunoscut-o acolo, dar și pentru că o ajută conturile de socializare, a putut mânca la restaurante de lux pe gratis și a mai beneficiat și de o zi de răsfăț la unul dintre cele mai scumpe saloane de înfrumusețare din țara milionarilor.

Totul, subliniază ea, contra unor postări pe care le-a făcut ulterior pe rețelele sale de socializare.

”Vreau să zic că vei fi surprinsă, m-au recunoscut şi au venit să facă poze cu mine foarte mulţi români de acolo. Mie îmi face plăcere să mă întâlnesc cu alţi români în alte ţări. M-au îmbărbătat, am avut multe reacţii pozitive din partea oamenilor. Iar acolo, ca şi influencer, eşti foarte apreciat. De exemplu, am fost invitată la mai multe restaurante cu două stele Michelin, foarte renumite, doar ca să postez pentru comunitatea mea de Instagram şi să le fac reclamă. Am fost cu sora mea şi cu prietenele mele şi nu am plătit nimic. Eu am foarte multe opţiuni pentru că am comunitate pe instagram foarte mare. Dacă vreau să merg undeva, există o aplicaţie de influenceri, îţi alegi unde vrei să mergi şi nu mai plăteşti. De exemplu, m-am tuns şi m-am vopsit la salon la Mounir şi tot aşa, m-au postat, m-au pus pe reclama lor. Eu m-am dus ca şi client normal, dar m-au recunoscut fetele angajate acolo. Şi atunci a venit Mounir special, mi-a făcut freza, m-a tratat altfel. Ei promovează un anume stil de influenceri”, a spus Brigitte Pastramă, conform Fanatik.

Brigitte Pastramă, tratată regesște în Dubai datorită statutului de vedetă în România [Sursa foto: Facebook ]