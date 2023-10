Există sau nu rivalitate între Bogdan Mocanu și Jador?! Artistul dă cărțile pe față: "L-am ajutat în toată cariera lui. Nu este o competiție" | EXCLUSIV

In articol:

Gurile rele au vorbit adesea despre rivalitatea dintre Bogdan Mocanu și Jador, cei doi fiind nu doar buni prieteni, ci și colaboratori în plan muzical. Cei doi artiști s-au ajutat adesea și s-au susținut necondiționat în plan profesional.

Prietenia dintre ei a fost însă adesea un subiect pentru gurile rele, haterii vorbind inclusiv despre rivalități între cei doi artiști. Recent, Bogdan Mocanu a lansat o nouă piesă, iar într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWnews, a vorbit despre presupusa rivalitate dintre el și Jador, dar și despre rolul pe care l-au jucat unul în cariera celuilalt.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Bogdan Mocanu despre comparațiile cu Jador

În mediul online, Bogdan Mocanu a fost adesea comparat cu bunul său prieten Jador. Cei doi artiști au colaborat adesea, însă nu se pune problema să existe rivalitate. Cât despre comparațiile cu bunul său prieten, Bogdan este de părere că nu pot exista tocmai pentru că genurile pe care le cântă subt diferite.

"Nu am spus niciodată că mă compar cu el. În primul rând, el cântă manele, eu nu cânt manele, nu am gât de lăutar. În al doilea rând, dacă ar fi să ne comparăm, ar trebui să ne comparăm pe toate skill-urile care îl formează pe artist.

Ar trebui să se pună în balanță talentul de scriitor, de compozitor, vocea și multe alte chestii, dar nu m-am gândit niciodată la chestia asta. L-am ajutat pe Jador în toată cariera lui de când a început și până acum și el pe mine la fel.

Nu este o competiție, ba din contră, mi-aș dori ca el să ajungă pe culmile cele mai înalte cum sper că și el își dorește legat de mine", a mărturisit Bogdan Mocanu, la WOWnews.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Nu există rivalitate între Bogdan Mocanu și Jador

Gurile rele au speculat adesea și o posibilă rivalitate între Bogdan Mocanu și Jador, însă haterii sunt departe de adevărat.

Cei doi artiști s-au susținut încă de la începutul carierelor în industrie, iar Bogdan Mocanu mărturisește că își dorește să-l vadă pe Jador pe culmile succesului.

Bogdan Mocanu a dezvăluit chiar și un secret al lui și al lui Jador. Cei doi își imaginau, în trecut, cum ar fi să participe împreună la un concert mare și să urce amândoi pe aceeași scenă, iar în pauze să se întâlnească în backstage și să urmărească reacțiile publicului înainte și după spectacolele lor.

"Nu pentru că sunt lumi diferite. Este ca și cum l-ai compara pe Cheloo cu Nicolae Guță. Este aceeași industrie, dar sunt două lumi diferite. Între noi nu a fost niciodată o rivalitate în ceea ce ține de muzică pentru că toată muzica pe care am făcut eu și toată muzica pe care a făcut-o el sau sub numele noastre, individuale, de fapt în spate am lucrat împreună.

Cam la 99% din piesele lui am lucrat și eu și la fel și el a lucrat cu mine la piesele mele. Nu a fost niciodată o rivalitate, ba din contră. Mai demult, am avut o discuție și vorbeam despre cum ar fi să fie un concert mare la care să fim amândoi invitați și să ne întâlnim în backstage și lumea ne așteaptă, chiar dacă suntem pe stiluri diferite, el la manele și eu pe trap. Dacă aș vedea că mi-a luat fața în trending, m-aș bucura", a explicat Bogdan Mocanu.

Recent, Bogdan Mocanu a scos cea mai nouă piesă single, "Rupt de realitate". Într-un interviu acordat recent pentru WOWnews, acesta a mărturisit că versurile au fost inspirate de o despărțire prin care a trecut chiar el, iar inițial s-a gândit că această piesă ar putea să fie cântată de Jador. Artistul a compus melodia după ce s-a despărțit de iubită, astfel că versurile sale sunt inspirate din realitate.

